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Dépor Femenino

Henar Muiña seguirá en Liga F y será rival del Deportivo

La asturiana firma libre con el Tenerife tras cuatro campañas en A Coruña

Yago Freire
03/07/2026 13:35
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El Tenerife oficializa la llegada de Henar Muiña para la temporada 2026-27. La centrocampista se convierte en el quinto refuerzo del cuadro tinerfeño en Liga F, competición en la que ya disputó 27 encuentros con el Deportivo en dos temporadas y en la que ahora pasará a ser rival de las blanquiazules.

Llegó al Dépor en verano de 2022 procedente del Racing Féminas y disputó cuatro campañas, dos de ellas en Primera Federación y las otras dos en la máxima categoría. Con el conjunto herculino en Liga F, disputó doce duelos como titular y marcó un gol precisamente en Tenerife en la derrota por 5-1.

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En el comunicado del fichaje, el club canario expone que con su contratación suma "trabajo y calidad a la medular del equipo". También apuntan que "se une al proyecto para aportar equilibrio, visión de juego y experiencia en la máxima categoría a una plantilla que busca seguir consolidando su buen nivel en la Liga F Moeve".

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