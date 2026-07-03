Henar Muiña seguirá en Liga F y será rival del Deportivo

El Tenerife oficializa la llegada de Henar Muiña para la temporada 2026-27. La centrocampista se convierte en el quinto refuerzo del cuadro tinerfeño en Liga F, competición en la que ya disputó 27 encuentros con el Deportivo en dos temporadas y en la que ahora pasará a ser rival de las blanquiazules.

Llegó al Dépor en verano de 2022 procedente del Racing Féminas y disputó cuatro campañas, dos de ellas en Primera Federación y las otras dos en la máxima categoría. Con el conjunto herculino en Liga F, disputó doce duelos como titular y marcó un gol precisamente en Tenerife en la derrota por 5-1.

El Deportivo oficializa la llegada de Eva Alonso hasta 2028 Más información

En el comunicado del fichaje, el club canario expone que con su contratación suma "trabajo y calidad a la medular del equipo". También apuntan que "se une al proyecto para aportar equilibrio, visión de juego y experiencia en la máxima categoría a una plantilla que busca seguir consolidando su buen nivel en la Liga F Moeve".