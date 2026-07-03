El Deportivo oficializa la llegada de Eva Alonso hasta 2028

Imagen de presentación de Eva Alonso RC Deportivo

Necesitado de refuerzos, el Deportivo cierra su segunda cara nueva del verano con la llegada de Eva Alonso hasta 2028. La central aterriza en A Coruña después de su paso por el Levante y refuerza la zaga defensiva de las blanquiazules. Se convierte en el tercer fichaje de la temporada tras las incorporaciones de Marisa García en propiedad, quien ya estuvo el curso pasado, y de Daniela Caracas oficializada este jueves.

La madrileña tiene una dilatada experiencia en Liga F y va en camino de disputar su quinta temporada en la máxima división nacional. Debutó en la categoría con 16 años con el Rayo Vallecano en la 2018-19 donde disputó 21 encuentros, a los que hay que sumar los 20 que jugó el curso siguiente y los 56 con el Levante. En total, cuenta con 97 partidos en sus cuatro campañas en la élite.

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En este último año con el conjunto granota sufrió el descenso a Primera Federación terminando de colistas, pero la defensora fue una de las piezas más destacadas de su equipo con 29 partidos, 28 de ellos partiendo como titular, y dos goles anotados.

A pesar de su corta edad, Eva tiene un largo recorrido a nivel de clubes y de selecciones. No solo jugó en España, sino que también amplió su formación en el fútbol universitario estadounidense con el Penn State Nitanny Lions. Además, fue internacional con las categorías inferiores de España donde se proclamó campeona del mundo con la sub-17 y también participó en el Europeo sub-19 con 17 años.

Primeras palabras

"Yo elijo jugar en el Dépor Abanca por lo que transmite el equipo, que está apostando mucho por el fútbol femenino y tiene mucha estructura detrás, y eso me da mucha seguridad", indica la nueva futbolista blanquiazul en el vídeo de presentación del club.

La central también sostiene que es "un proyecto superilusionante" y admitió que lo más le atrajo fueron las instalaciones. "Es algo que no tenía antes y que voy a tener ahora, es un club muy profesional. Cuando vine a jugar contra el Dépor, el estadio me encantó y cuando salté al campo flipé, era como cumplir un sueño. Sentí esa sensación de ser futbolista", reconoció.