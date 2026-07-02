La dura despedida de Carlota Sánchez, que reconoce haberse sentido "humillada y acosada"

Carlota Sánchez

Hay despedidas siempre más dolorosas que otras. El Deportivo ha tenido que afrontar a final de la temporada 2025-26 catorce salidas y, aunque pueda sonar extraño, una de las más crueles llega precisamente de una jugadora que ni siquiera ha aparecido en convocatoria: Carlota Sánchez.

La futbolista coruñesa se marcha después de un año duro, seguramente el peor de su carrera deportiva. Y lo hace con unas palabras que reflejan dolor. Todo comenzó en pretemporada, cuando una información publicada por Quincemil desvelaba la situación personal de Lía y Carlota que, según la versión de las jugadoras, estaban apartadas del resto de la plantilla.

Durante el curso, Lía sí apareció en las relaciones de algunos partidos e incluso disputó doce encuentros, uno de ellos como titular. Distinto fue el caso de Carlota, que finalizó el año sin sumar ningún minuto. Ahora y después de que el club anunciara su baja, se despide con las siguientes palabras:

La despedida íntegra de Carlota

"Nunca es fácil encontrar las palabras para despedirse, pero ha llegado el momento de cerrar una etapa muy importante de mi vida. Llegué a este club en 2017 y hoy, en 2026, toca decir adiós. Me voy con la conciencia tranquila de haber dado siempre lo mejor de mí, defendiendo estos colores con orgullo y compromiso.

Los finales felices la mayoría de veces solo existen en los libros y en las películas. Lo que nunca me imaginaba es que después de 9 años en el club haya tenido que vivir mi último año de la manera en la que lo he vivido, humillada y acosada desde el primer día hasta el último, con el único objetivo de intentar que diera un paso a un lado. Me voy con la cabeza muy alta. No sé si este último año hubiera podido estar a la altura como jugadora, ya que en ningún momento me han dado la oportunidad de demostrarlo, teniendo incluso que ver partidos desde el palco cuando solo había 18 jugadoras "disponibles" y algunas de ellas incluso lesionadas, pero lo que queda fuera de toda duda es que he estado a la altura como profesional y como persona, y eso hoy en día creo que es muy importante. Otros no pueden decir lo mismo.

Durante estos 9 años he crecido muchísimo, tanto como futbolista como persona. He vivido experiencias inolvidables, aprendido de cada reto y compartido momentos que guardaré para siempre. Quiero dar las gracias a todas las compañeras que he conocido en este camino, sobre todo a las que me arroparon y estuvieron a mi lado durante este último año. Muchas de ellas se han convertido en familia, y eso es algo que me llevaré para siempre.

También quiero agradecer a los deportivistas que han estado ahí año tras año, acompañándome en cada partido, en los buenos y en los malos momentos. Sin vuestro apoyo, nada de esto habría sido posible. No me quiero olvidar de todas las personas que trabajan detrás de los focos: utilleros, personal de limpieza, servicios médicos, cuerpo técnico y tantos otros profesionales que, con su trabajo diario e imprescindible, hacían que todo fuera mucho más fácil.

Y, por último, quiero agradecer a mi familia y a mis amigos por su apoyo constante durante estos años, que no siempre han sido sencillos. Gracias por estar siempre a mi lado. Y, de manera muy especial, a mi hermano, por acompañarme en cada paso del camino.

Me voy, pero os llevaré siempre en el corazón. Gracias por todo".