Daniela Caracas llega al Deportivo para reforzar la línea defensiva

Daniela Caracas, nuevo fichaje del Dépor RCDEPORTIVO

De Colombia para el mundo. Así ha presentado el Deportivo a su nuevo fichaje, la primera cara desconocida después de que esta semana hayan anunciado la incorporación de Marisa García en propiedad. Daniela Caracas (Cali, Colombia, 1997), que firma hasta junio de 2028, llega procedente del Espanyol para reforzar la línea defensiva.

La lateral aterriza en tierras herculinas con sólida experiencia en Liga F. Su primera experiencia en la Primera División española llegó de la mano del EDF Logroño en la temporada 2019-20. Allí estuvo dos cursos antes de marcharse en 2021 a un Espanyol que por aquel entonces militaba en Segunda División. En su primer año como perica celebró el ascenso a la máxima categoría nacional, siendo además una de las piezas clave. Y desde ese primer ejercicio defendiendo los colores blanquiazules, su protagonismo no ha cesado.

En esta última temporada, Caracas disputó 24 encuentros de Liga F, 22 de ellos como titular, demostrando así regularidad y fiabilidad física. De hecho, solo hubo tres partidos en los que su nombre no apareció en convocatoria y otros tres en los que se quedó en el banquillo. En los demás, contó con una gran cantidad de minutos. Así fue que cerró la campaña con 1.837 minutos en Liga F, a los que hay que sumar 90 correpondientes a la eliminatoria de Copa de la Reina que enfrentó al Espanyol contra el Real Madrid, con triunfo de las blancas (0-4).

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Además, la colombiana ya sabe lo que es vestir la elástica de la selección de su país, incluso en grandes citas del fútbol continental como la Copa América, torneo que jugó en dos ocasiones (2018 y 2022).

Daniela Caracas afronta ahora un nuevo reto, con los mismos colores, pero con un nuevo escudo. Refuerza así una de las líneas que más resentidas se habían quedado ante la salida de Vera Martínez, Samara Ortiz, Cris Martínez, Raquel García y Marina Artero. Porque, aunque la demarcación habitual de Caracas sea la de lateral derecha, también puede actuar como central. Lo hace además con un poderío físico y una fiabilidad defensiva propia de una persona que ya conoce bien la liga. Es por eso que su mejor posición es la de lateral, dada su capacidad de subir y bajar la banda.

Con ella, el Dépor gana una baza que además es difícil de superar. Fuerte en el marcaje individual y agresiva en el uno contra uno. Con el balón en los pies suele optar por la seguridad y evitar riesgos. En conjunto, es una de esas laterales de corte sobrio y disciplina táctica, un perfil del que el Deportivo no gozaba en su plantilla.

Caracas ya sabe además lo que es jugar en Riazor. En estos dos últimos años, desde el regreso del conjunto coruñés a Primera División, la colombiana fue titular en las dos visitas del Espanyol al feudo blanquiazul. La primera fue en noviembre de 2024, con victoria perica (0-1); la segunda, en mayo de este mismo año, con reparto de puntos en el que fue el último partido de la temporada del Dépor en su campo.

La defensa

La dirección deportiva opta así por reforzar la defensa con una jugadora llena de experiencia en la categoría. Se suma a Paula Novo, Monteagudo, Barth y Elena Vázquez un nombre que permite recuperar la solidez, pero también la polivalencia que el Deportivo perdió con una jugadora como Vera Martínez.

Tras las catorce salidas, Kevin Cabado tiene la misión de rearmar la plantilla. Y lo hace además sin margen de error. Daniela Caracas llega con el objetivo de caer de pie.