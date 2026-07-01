Inês Pereira, el único fleco suelto en el Deportivo

Inês Pereira en el encuentro entre Deportivo y Barcelona Quintana

Con el final de la temporada 2025-26 llegó la revolución del Deportivo. Para algunos más esperada que para otros. Catorce salidas en un vestuario que últimamente se había acostumbrado a sufrir pocos cambios. Las despedidas, ya irremediables, provocaron que el deportivismo mirase más allá y comenzase a leer entre líneas. Porque de las jugadoras que finalizaban contrato, todas habían sido incluidas entre las bajas, excepto tres: Barth, Marisa e Inês. La primera fue renovada días después; la segunda, fichada en propiedad este martes; la tercera… la tercera es el único fleco suelto del que todavía no hay noticias.

El Deportivo ficha a Marisa en propiedad hasta 2028 Más información

La meta lusa, cedida por el Everton por segunda campaña consecutiva, finalizó su contrato con la entidad herculina el 30 de junio, hace apenas dos días. Que no haya sido despedida junto al resto de sus compañeras es motivo para, como mínimo, pensar que existe una negociación. O al menos una intención. No obstante, y tras finalizar su préstamo, a día de hoy, Inês es jugadora del Everton, con el que, según su agencia de representación, tiene contrato hasta 2027. Al menos hasta que no haya un acuerdo. Ese pacto podría ser una nueva cesión, aunque sería la última. Según el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol, existe un límite de tres cesiones entre los mismos dos clubes.

Fórmula habitual

Primero Olaya y después Marisa. La dirección deportiva ha mantenido, con las últimas cesiones, el mismo modus operandi. Préstamos para, después, terminar incorporando a las jugadoras en propiedad. El único caso diferente ha sido el de Marina Artero, quien, tras dos temporadas cedida en el Dépor, regresó al Athletic Club, su club de procedencia.

Las actuaciones de Inês en el Dépor y la falta de un comunicado que anuncie su despedida invitan a pensar en que la dirección deportiva mantiene el ojo puesto en la lusa.