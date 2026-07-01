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Dépor Femenino

Athenea se acuerda del Deportivo... Y de Riazor

La exjugadora del conjunto herculino desvela cuál es el partido más especial de la temporada para ella

Bea Arrizado
Bea Arrizado
01/07/2026 17:16
Athenea en su etapa como deportivista
Archivo DXT Campeón
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En la tarde de este martes, la Real Federación Española de Fútbol colocó la primera piedra de la temporada 2026-27 y una de las que más impresiones genera siempre entre aficionados, pero también entre jugadores y jugadoras: los calendarios. Una vez conocidas las fechas, es probable que muchos optasen por coger un rotulador y marcar en rojo algunas de las citas que se vienen por delante. Y la ex del Deportivo, Athenea del Castillo, lo tiene claro.

El Real Madrid subió a su cuenta de Instagram varias conversaciones con las futbolistas de la primera plantilla. En ellas desvelan cuál es el partido que más ganas tienen de jugar. La mayoría de las miradas se las llevan el clásico, ante el Barcelona, y el derbi, contra el Atlético de Madrid. Sin embargo, Athenea, jugadora del Dépor entre 2019 y 2021, dio un paso más allá. Marcará en rojo el derbi, pero el más especial para ella será el que le enfrentará al Deportivo en Riazor.

Lo hará además con el reto de marcar, algo que no consiguió en las dos últimas visitas del conjunto blanco al feudo herculino. En ambas, el Real Madrid se llevó la victoria, pero sin que la extremo cántabra lograse su tanto personal. Sí lo hizo en el ejercicio 2025-26 en el Alfredo Di Stéfano, con una diana que sirvió para redondear la goleada local (4-0).

Athenea no tendrá que esperar demasiado para visitar Riazor. Lo hará en la tercera jornada, programada para el fin de semana del 12 o 13 de septiembre. Junto a ella, regresará también a la que un día fue su casa María Méndez.

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