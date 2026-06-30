Plato fuerte para un Dépor que cierra la Liga F ante el Barcelona

Espe Pizarro en el Dépor-Espanyol German Barreiros

El Deportivo ya conoce su hoja de ruta para la temporada 2026-27, la tercera de forma consecutiva en Liga F, algo que nunca había conseguido en su historia. Son varias las fechas que, desde este martes, ya están marcadas en rojo en el calendario blanquiazul.

La primera y más significativa es el arranque. El Deportivo, que todavía no ha anunciado a la persona encargada de dirigir al equipo, disputará la primera jornada en casa ante un Sevilla que acaba de renovar a su entrenador, David Losada. El pistoletazo de salida será el último fin de semana de agosto.

Otra de las fechas que se llevan todas las miradas es la última jornada. Por lo que pueda pasar. Y al Deportivo le ha tocado visitar al hueso más duro de toda la categoría: el Barcelona, previsiblemente en el Johan Cruyff, el fin de semana del 23 de mayo. No le espera a las blanquiazules un final de liga sencillo, pues en la penúltima jornada recibirá a un Costa Adeje Tenerife que en esta última campaña firmó un meritorio cuarto puesto y, lejos de conformarse, en este mercado de fichajes ha optado por reforzarse con jugadoras de primer nivel como Natalia Padilla.

No tardará tampoco en venir a tierras herculinas, no de los llamados a pelear por el título. El Real Madrid visitará el feudo blanquiazul en la jornada 3, programada para el fin de semana del 13 de septiembre. Ocho jornadas más tarde, lo hará el actual campeón, el Barcelona.

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Especial será la decimotercera fecha. En ella, la Real Sociedad visitará Riazor, con un reencuentro entre manos: el de Ainhoa Marín con la que fue su afición durante cinco temporadas. A la espera de que otras exdeportivistas anuncien sus destinos, es probable que ese día no sea el único con aires emocionales. En esa misma línea y aunque no se trate de la primera vez que se vea las caras con el que en su día fue su equipo, Irene Ferreras regresará a Riazor con el Granada en la jornada 23 (fin de semana del 3 de marzo).