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Dépor Femenino

La lista de necesidades del Dépor asciende a un mínimo de diez fichajes

Las catorce bajas obligan a la dirección deportiva a reforzar todas las líneas

Bea Arrizado
Bea Arrizado
30/06/2026 05:00
Kevin Cabado en la sala de prensa de Abegondo
Kevin Cabado en la sala de prensa de Abegondo
Carlota Blanco
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El Deportivo ya calienta motores en los despachos. Tras las trece salidas anunciadas, a las que hay que sumar la retirada de Cris Martínez, la dirección deportiva, encabezada por Kevin Cabado, ya trabaja para confeccionar la nueva plantilla de cara a la temporada 2026-27. Todo apunta a que el primer fichaje que se hará público será el de la portera Andrea Tarazona. No obstante, las catorce bajas obligan a firmar a un número alto de futbolistas.

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La línea defensiva es una de las que más debilitadas ha quedado. Las despedidas de Raquel, Vera, Samara, Artero y Cris dejan a Monteagudo, Paula Novo, Barth y Elena como únicas defensoras. Solo dos efectivas para actuar como centrales, y una para cada lateral. De esta forma, urge encontrar en el mercado al menos una lateral zurda, otra diestra y, como poco, dos centrales. Además, la dirección deportiva necesita contratar jugadoras contrastadas en la categoría que acompañen a la proyección que apuntan a tener canteranas como Monteagudo, Novo o Elena.

Lo mismo ocurre en la medular, donde el club no solo ha perdido a la columna vertebral del proyecto, sino también a algunas de las jugadoras que más minutos acumularon en la temporada 2025-26, como son Paula Gutiérrez y Lucía Martínez, además de Lía, Henar y Carlota. Así, el centro del campo se queda con Eva Dios, Redru y Olaya como únicas futbolistas. La asturiana ha sido la única que se ha asentado como titular indiscutible, mientras que el protagonismo de Eva Dios se ha visto reducido al mínimo. Por su lado, Redru afronta la primera temporada con ‘las mayores’, lo que hace evidente la necesidad de firmar, como mínimo, a tres mediocentros asentadas en Primera División y que tomen los mandos de la medular sin necesitar demasiado tiempo de adaptación.

Cimientos en la delantera

En la línea de ataque es donde el Deportivo ha tenido que afrontar la baja más dolorosa a nivel deportivo: la de Ainhoa Marín. Sin embargo, es precisamente en la zona ofensiva donde la dirección deportiva encuentra los cimientos sobre los que edificar el próximo proyecto: Millene y Espe Pizarro. A ellas, se les suma una joven Lucía Rivas que ilusiona al deportivismo.

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Todavía sigue en el aire el futuro de Marisa, que, aunque en un principio finaliza su cesión este mismo martes, no fue anunciada como baja junto al resto de sus compañeras e incluso ya se ha despedido del Real Madrid. No obstante, y aunque la delantera continúe en la disciplina deportivista, parece viable que lleguen alrededor de dos o tres jugadoras que ocupen el hueco que han dejado Ainhoa, Bárbara y Magaia.

La dirección deportiva apenas tiene margen de error. A la espera de que el club anuncie al encargado o encargada de dirigir al equipo blanquiazul en la temporada 2026-27, no fallar en los fichajes es una de las claves de cara al próximo curso.

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