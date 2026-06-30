El Deportivo ficha a Marisa en propiedad hasta 2028

Marisa ante Ona Batlle en el Dépor-Barcelona Quintana

A un día de que acabe junio, el Deportivo ha hecho oficial a su primer fichaje, aunque para nada desconocido. Marisa García (Madrid, 22 de junio de 2006) se incorpora de forma definitiva al club coruñés hasta 2028, con posibilidad de ampliación.

La delantera madrileña, que durante la temporada 2025-26 defendió la elástica blanquiazul en calidad de cedida por el Real Madrid, ya es jugadora del Deportivo a todos los efectos y repite la misma fórmula que utilizó con Olaya. Una noticia que no ha cogido por sorpresa después de varias pistas. La primera fue que la entidad herculina no la incluyó entre las demás despedidas como sí hizo con Marina Artero —cedida por el Athletic Club—. En la tarde de ayer llegó la segunda señal, con la propia Marisa como autora de ella. En sus redes sociales publicó un comunicado en el que se despidió del Real Madrid, club en el que estuvo durante seis campañas. En la mañana de este martes llegó la confirmación definitiva: Marisa seguirá creciendo de la mano del Deportivo, como mínimo, hasta 2028.

La joven delantera es una de las promesas del fútbol español. El curso 2025-26 fue el primero que disputó de forma íntegra en Primera División. En él, disputó 26 encuentros, doce de ellos como titular, y contribuyó con dos goles a la permanencia del equipo. No fueron dos goles cualquiera; ambos valieron para sumar de tres. El primero, en Riazor, para ganar al Levante (1-0); el segundo, para certificar la remontada contra el mismo equipo, aunque a domicilio (1-2).

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Más allá de los números, Marisa demostró estar llamada a ser protagonista en los próximos años. Con un juego de espaldas privilegiado y mucho crecimiento por delante, la madrileña se apunta al proyecto del Deportivo. Y con ella, el conjunto blanquiazul gana una baza más en un ataque que compartirá con Espe Pizarro, Millene y Lucía Rivas.