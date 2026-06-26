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Dépor Femenino

La ex del Dépor Iris Arnaiz renueva su compromiso con el Sevilla

La jugadora asturiana se ha convertido en una referencia para el equipo de Nervión

Bea Arrizado
Bea Arrizado
26/06/2026 12:41
Iris Arnaiz defiende a Vera en el Dépor-Sevilla de la 2025-26
Iris Arnaiz defiende a Vera en el Dépor-Sevilla de la 2025-26
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El mercado en Liga F no deja de moverse. Mientras el Deportivo ha hecho pública la salida de trece jugadoras y la renovación de Montagudo, Paula Novo, Barth, Espe Pizarro, Redru y Rivas, otros equipos de la competición continúan con la confección de sus plantillas. El Sevilla ha anunciado esta mañana la renovación de la exblanquiazul Iris Arnaiz hasta 2027, con opción a otro año más opcional.

La futbolista asturiana estuvo en la entidad coruñesa dos temporadas (entre 2019 y 2021). Formó parte del mejor Dépor de la historia y, tras consolidarse como uno de los cerebros del conjunto blanquiazul, se marchó a la Real Sociedad, donde estuvo tres campañas. Del equipo txuri-urdin puso rumbo al sur, al Sevilla, en el que va camino de cumplir su tercer curso. 

Iris Arnaiz: “No recibí ni llamada ni respuesta por parte del Deportivo para volver”

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Desde su llegada a Nervión en el verano de 2024, Iris se ha convertido en una de las futbolistas más importantes dentro del esquema sevillista. Ya no solo por su inteligencia táctica, sino por su capacidad competitiva y su polivalencia. De hecho, en estas dos últimas campañas, actuó tanto de mediocentro como de central. Y en ambas posiciones demostró cumplir a unos niveles que permiten al Sevilla vivir acomodado en la parte media-alta de la tabla clasificatoria de Liga F.

Iris Arnaiz en su etapa como jugadora del Deportivo
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