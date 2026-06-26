La ex del Dépor Iris Arnaiz renueva su compromiso con el Sevilla

Iris Arnaiz defiende a Vera en el Dépor-Sevilla de la 2025-26 German Barreiros

El mercado en Liga F no deja de moverse. Mientras el Deportivo ha hecho pública la salida de trece jugadoras y la renovación de Montagudo, Paula Novo, Barth, Espe Pizarro, Redru y Rivas, otros equipos de la competición continúan con la confección de sus plantillas. El Sevilla ha anunciado esta mañana la renovación de la exblanquiazul Iris Arnaiz hasta 2027, con opción a otro año más opcional.

La futbolista asturiana estuvo en la entidad coruñesa dos temporadas (entre 2019 y 2021). Formó parte del mejor Dépor de la historia y, tras consolidarse como uno de los cerebros del conjunto blanquiazul, se marchó a la Real Sociedad, donde estuvo tres campañas. Del equipo txuri-urdin puso rumbo al sur, al Sevilla, en el que va camino de cumplir su tercer curso.

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Desde su llegada a Nervión en el verano de 2024, Iris se ha convertido en una de las futbolistas más importantes dentro del esquema sevillista. Ya no solo por su inteligencia táctica, sino por su capacidad competitiva y su polivalencia. De hecho, en estas dos últimas campañas, actuó tanto de mediocentro como de central. Y en ambas posiciones demostró cumplir a unos niveles que permiten al Sevilla vivir acomodado en la parte media-alta de la tabla clasificatoria de Liga F.