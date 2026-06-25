El Dépor ata a su joya: Lucía Rivas amplía su contrato hasta 2028

Lucía Rivas en el encuentro ante el Costa Adeje Tenerife Carlota Blanco

Canterana y joya blanquiazul. El Deportivo ata hasta el 30 de junio de 2028 a una de sus mayores perlas: Lucía Rivas. La extremo de Caldas de Reis, que ya tenía contrato hasta 2027, prolonga así su vinculación con un año más, con posibilidad de ampliarlo en un futuro.

A sus 18 años, Rivas se mantiene como una de las futbolistas con más proyección en el Deportivo. En la pasada temporada, además de debutar en la máxima categoría tras superar una rotura de ligamento cruzado, contribuyó a la permanencia con un gol y dos asistencias. De forma paralela, logró la salvación con el filial blanquiazul, con el que tuvo un papel protagonista.

Actualmente, se encuentra concentrada con la selección española sub-19, con la que buscará alzarse con el Europeo de la categoría celebrado en Bosnia. Su palmarés ya refleja un campeonato de Europa sub-17.

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Después de firmar una campaña, como mínimo ilusionante, Lucía Rivas se postula como una de las candidatas a comandar el ataque del Deportivo. A pesar de su juventud, la extremo ha demostrado capacidad de desborde, desparpajo y talento.

Su renovación hasta 2028 supone, tal y como aseguran desde la entidad herculina, "mucho más que la continuidad de una futbolista. Es la apuesta por una forma de entender el club, por su talento de cantera y por una generación de jugadoras que sueña con seguir creciendo bajo el escudo blanquiazul".