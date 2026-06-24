Ainhoa Marín ya posa con los colores de su nuevo equipo

Ainhoa Marín ya posa con los colores de la Real Sociedad Real Sociedad

Era un secreto a voces. Después de anunciar su salida del Deportivo, a pesar de tener contrato hasta 2028, Ainhoa Marín ya viste los colores de su nuevo equipo: la Real Sociedad. Seguirá de blanquiazul, pero esta vez con el escudo de la entidad txuri-urdin en el pecho, al menos hasta junio de 2028.

La extremo catalana da así un paso adelante en su carrera deportiva. Porque no solo peleará por los puestos más altos de la Liga F. También jugará en la mayor competición internacional, la Champions League.

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Tras pasar el reconocimiento médico en Policlínica Gipuzkoa y firmar el contrato en las oficinas de Anoeta acompañada del consejero del club, Álex Uranga, la ya exdeportivista ha expresado su ilusión y sus "ganas de ayudar a la Real". Aprovechó también para lanzar un mensaje de agradecimiento a la entidad vasca: "Gracias por permitirme estar aquí jugando algo tan bonito, estoy muy feliz por ello".

✍️ COMUNICADO OFICIAL | @ainhoamarin14 ya es parte de la familia txuri urdin. Ongi etorri, Ainhoa! 💙

✍️ KOMUNIKATU OFIZIALA | AinHoa Marin, familia txuri-urdinera iritsi da. Ongi etorri, Ainhoa! 💙#AinhoaTxuriUrdin — Real Sociedad Femenino (@RealSociedadFEM) June 24, 2026

El reto es mayúsculo, pero Ainhoa tiene claro que llega para aportar su granito de arena: "Espero ayudar tanto en lo personal como en lo futbolístico, espero que tanto el equipo, como la ciudad, también puedan ayudarme a mí a mejorar, porque esto me hará crecer en muchos aspectos. A nivel futbolístico, creo que puedo sacar una nueva versión de mí. Esa es una de las cosas que me hicieron llegar a esto, el poder ilusionarme con algo nuevo".

Por último, lanzó un mensaje a la que ya es su nueva afición: "Estoy muy orgullosa de estar aquí, espero daros muchas alegrías. Ya tenéis una txuri-urdin más aquí".