Lucía Rivas y Redru ponen el 'toque Dépor' en el Europeo sub-19

Selección española sub-19, con Redru y Lucía Rivas (quinta y sexta jugadora arriba empezando por la izquierda) RFEF

La plantilla del Deportivo, o lo que queda de ella, se encuentra disfrutando de sus vacaciones. Merecidas después de certificar la permanencia y, con ella, sellar la presencia del equipo en Primera División por tercera temporada consecutiva, algo que nunca antes había ocurrido. Sin embargo, hay dos jugadoras que han tenido que reducir de forma significativa sus vacaciones. Aunque por una buena razón. Porque tanto Redru, que en la temporada 2026-27 pasará a formar parte del primer equipo a todos los efectos, como Lucía Rivas, todavía con ficha del filial pero habitual con ‘las mayores’, han sido citadas por la selección española sub-19 para disputar el Europeo de la categoría.

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La campaña que ambas realizaron ha tenido premio gordo. Sus nombres aparecen en una lista, confeccionada por el seleccionador David Aznar, de solo 21 jugadoras. Las futbolistas del Deportivo, ya concentradas desde el pasado lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, parten este miércoles rumbo a Bosnia y Herzegovina, país que acoge el campeonato. Una vez allí, arrancarán el asalto a un título que España sub-19 ya levantó siete veces. No hay ninguna selección que se haya coronado más veces como campeona de Europa de dicha categoría. Sin ir más lejos, las últimas tres llegaron de forma consecutiva: 2023, 2024, 2025. Ahora, con Rivas y Redru en sus filas, el combinado dirigido por Aznar buscará revalidar su primer puesto.

La convocatoria no ha suscitado sorpresas. Ambas deportivistas ya habían sido citadas a lo largo del año para los entrenamientos previos que sirvieron al cuerpo técnico para ir confeccionando el grupo. Además, se han hecho hueco en Liga F.

En el caso de la extremo arousana, se estrenó en la máxima categoría tras dejar atrás una rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió en agosto de 2024. Lo hizo en la jornada 12, ante el Sevilla, y desde su debut, se convirtió en una opción para Fran Alonso. Finalizó la temporada con 500 minutos en Primera División, un gol y dos asistencias que explican la proyección meteórica que ha tenido en los últimos años. Siempre que tuvo oportunidad de contar con minutos, dejó claro que es una jugadora con algo especial. No se arruga a pesar de su juventud, ni mucho menos se amedrenta por su inexperiencia en el fútbol profesional. Extremo con desborde, carisma y capacidad para buscar la portería rival con facilidad. La campeona de Europa sub-17 ahora buscará dar un paso más y coronarse con la sub-19.

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Por su parte, la mediocentro asturiana, que acaba de renovar con el Deportivo hasta junio de 2028 con posibilidad de ampliación, disputó 14 partidos en la élite, tres de ellos como titular, y apunta a consolidarse como una de las opciones en el centro del campo del primer equipo.

El camino de España

El conjunto nacional buscará alzarse con su octava Eurocopa de la categoría sub-19. España está encuadrada en el Grupo B junto a Austria, Suiza e Islandia y, para avanzar hasta las semifinales, tendrá que acabar la fase de grupos entre los dos primeros clasificados.

El camino definitivo tiene su fecha de inicio el próximo domingo (14.00 horas), ante Suiza, en el Asim Ferhatovic Hase Stadium. El miércoles 1 de julio, España se medirá a Islandia (17.00 horas) en el Training Centre FFBH y rematará la fase inicial el sábado 4 de julio, contra Austria (17.00 horas), en el Bilino Polje Stadium.