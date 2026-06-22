El brazalete del Deportivo busca nuevas dueñas

Millene celebra su gol ante el Atlético de Madrid RCDEPORTIVO

Es probable que la propia plantilla del Deportivo no sea la única que vaya a necesitar un período de adaptación de cara a la próxima temporada. Esa plantilla que aún está por confeccionar. Lo que es más seguro es que la afición blanquiazul va a requerir de unos días, o más bien de unas cuantas jornadas, para asimilar que son muchas las jugadoras que ya no defenderán más los colores del conjunto coruñés. Pero lo que será una anomalía con total seguridad es que entre las componentes de la escuadra deportivista ya no estará Cris Martínez, la capitana por excelencia de los últimos diez años. O lo que es lo mismo, la portadora del brazalete de toda la vida. Desde 2016 hasta 2026. Tampoco estarán las que cubrieron sus espaldas durante su ausencia por maternidad en esta última campaña. Ni Raquel, ni Paula Gutiérrez, ni Henar, ni tampoco Vera. Así que al Dépor le toca, no solo buscar recomponer la plantilla después de catorce bajas, sino también rehacer al equipo de las capitanas.

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Por norma general, el grupo de portadoras del brazalete está compuesto por cinco futbolistas. En él se busca encontrar un equilibrio entre experiencia profesional, veteranía en el club y sobriedad a la hora de afrontar momentos difíciles, tanto los que surgen en el terreno de juego como fuera de él.

De esta forma, se postula como una de las favoritas para recoger el testigo de Cris, la segunda jugadora más veterana de la primera plantilla, Millene Cabral. La brasileña llegó al Deportivo en el verano de 2022 y, desde entonces, no ha hecho más que consagrarse como uno de los pilares del equipo. Además, de cara al curso 2026-27, será una de las futbolistas con más recorrido profesional del grupo, además de cargar con la obligación de liderar el peso ofensivo de la plantilla. Su ascendencia sobre el vestuario y su perfil competitivo la convierten en una candidata, seguramente la más evidente, para ejercer como una de las capitanas. La ‘10’ blanquiazul afronta una campaña llena de retos. Y todo apunta a que portar el brazalete será uno de ellos.

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En ese mismo escalón a nivel de experiencia internacional está Merle Barth. La alemana afronta su segundo curso como deportivista después de renovar su compromiso por un año más con el club la pasada semana. Su seriedad y profesionalidad le permiten escalar puestos en la lista de candidatas a lucir el brazalete.

Juventud y compromiso

Aparece en la lista de aspirantes a la capitanía Olaya Rodríguez. La asturiana, que cumplirá su tercera temporada íntegra en Liga F después de recalar en el Dépor en 2024 como cedida para incoporarse de forma definitiva al club un año más tarde –firmó hasta junio de 2028–, es una de las grandes bazas competitivas de cara al próximo curso. Porque si algo hay que destacar de Olaya es su predisposición, con la victoria siempre entre ceja y ceja. La mediocentro –aunque ya actuó como lateral, extremo e incluso portera ante la expulsión de Inês ante el Espanyol– cayó de pie en el equipo y no ha tardado nada en entender lo que significa portar el escudo del Deportivo.

En esa misma línea entra, aunque con un año menos como deportivista, Espe Pizarro. La charrúa, en apenas una temporada, se ha robado varios corazones de la afición blanquiazul. Más allá de los goles, se ha convertido en una pieza fundamental a nivel de implicación, garra y energía. A sus 25 años y en su segunda campaña en la entidad coruñesa, se postula como una de las candidatas a defender a sus compañeras desde la capitanía.

Varias incógnitas

A pesar de que el club ha anunciado la salida de trece futbolistas, todavía está por definir el futuro de otras dos que finalizan su vinculación con la entidad. La continuidad de Inês Pereira y Marisa García, cedidas por el Everton y el Real Madrid respectivamente, continúa en el aire.

En el caso de incorporarse al Dépor, la meta lusa se postula como aspirante a ocupar uno de los huecos que ha dejado la marcha de las cinco capitanas. Su experiencia internacional y la jerarquía que ha adquirido en estas últimas tres campañas le convierten en una de las jugadoras con mayor currículum de la plantilla, además de transmitir una personalidad y un carisma siempre necesarios.

Canteranas

El sentimiento de pertenencia es otro de los factores a tener en cuenta a la hora de escoger a las capitanas. Entran así en juego los nombres de Elena Vázquez, Paula Monteagudo y Paula Novo. Esta última afronta su primer curso formando parte de la plantilla de ‘las mayores’ a todos los efectos. Las tres entienden a la perfección lo que es el club, porque son muchos los años que llevan defendiendo el escudo del Deportivo.

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Lo mismo ocurre con Eva Dios. Sin embargo, su protagonismo en este último ejercicio se ha visto muy reducido. Tanto que incluso su nombre ha dejado de aparecer en algunas convocatorias. Y esa pérdida de importancia complica que su nombre sea uno de los elegidos, a pesar de que ya lo fue en alguna temporada anterior.