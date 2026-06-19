El Deportivo ata el talento de Redru hasta 2028

Redru en el encuentro entre Deportivo y Granada Carlota Blanco

Continúa el asentamiento de los cimientos en el Deportivo después de la salida de trece jugadoras el pasado fin de semana. Después de la renovación de una de las futbolistas con más experiencia de la plantilla, Merle Barth, el siguiente paso que ha querido dar Kevin Cabado es el de atar a uno de los talentos prometedores del conjunto blanquiazul. Paula Redruello, ‘Redru’ amplía su contrato con el Dépor hasta 2028.

La centrocampista asturiana, que todavía no ha cumplido los 20 años, ve de esta forma premiada su gran evolución en la última temporada, en la que disputó 14 encuentros de Liga F, alternando primer equipo y filial. Internacional con la selección española sub-16, sub-17 y sub-19, la próxima campaña tendrá ficha con el primer equipo para seguir consolidándose en el renovado proyecto blanquiazul, al que le queda todavía un largo verano de movimientos por delante para completar la reconstrucción. Según apunta el propio Dépor, “a renovación de Redru supone una apuesta por el presente y por el futuro. Una futbolista joven, ambiciosa y con un enorme margen de crecimiento que seguirá desarrollándose en un entorno que cree firmemente en sus capacidades”.

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Se espera que en las próximas semanas se sigan dando pasos, empezando por la contratación del nuevo entrenador. De momento no hay recambio para Fran Alonso, ni tampoco novedades sobre el futuro de jugadoras que no fueron incluidas en las despedidas, pero que también terminan contrato en A Coruña como es el caso de Marisa o la guardameta Inês Pereira.