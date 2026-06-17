El Deportivo renueva a Merle Barth

Merle Barth, el verano pasado en su presentación como jugadora del Deportivo RCD

El Deportivo ha anunciado la renovación de la defensa Merle Barth (Waldbröl, Alemania, 1994) hasta junio de 2027.

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La zaguera llegó al equipo blanquiazul el verano pasado procedente del Atlético de Madrid y se convirtió en una pieza importante. En su primera temporada en Riazor, disputó 26 partidos, 22 de ellos como titular, y contribuyó con un gol a una campaña en la que el equipo quedó decimosegundo y logró la permanencia en Liga F.

Su trayectoria la avala como una de las futbolistas con mayor experiencia de la plantilla. Antes de su llegada a España, desarrolló toda su carrera profesional en Alemania, donde se formó y compitió durante diez temporadas en el Bayer Leverkusen antes de continuar su camino en el Turbine Potsdam. Entre ambos clubes acumuló más de 200 partidos en la máxima categoría del fútbol alemán.