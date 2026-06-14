Fin de ciclo en el Dépor: Estos son los cimientos sobre los que edificar el nuevo proyecto

Espe Pizarro, Olaya y Rivas en el Dépor-Eibar Patricia G. Fraga

Giro de 180 grados en el Deportivo. Cambio de ciclo después de que el conjunto blanquiazul lograse asentarse en la máxima categoría del fútbol español. Dos permanencias para competir por tercera temporada consecutiva en Liga F. Algo que nunca antes se había conseguido en la entidad coruñesa. Pero lo que había sido un proyecto continuista, construido sobre los pilares del ascenso de 2024, se convierte ahora en una revolución profunda.

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Este sábado el club anunció la salida de trece jugadoras, a las que hay que sumar la retirada de Cris Martínez. Un total de catorce bajas, algunas más inesperadas que otras, que implican una renovación total de la plantilla de cara al próximo curso. Para poner en contexto: se van más jugadoras de las que se quedan. Lía, Carlota, Magaia, Bárbara, Lucía Martínez, Samara, Yohana, Artero —cedida—, Vera, Raquel y Paula Gutiérrez. Todas ellas se marchan con el mismo denominador común: la finalización de su vinculación con el Deportivo el próximo 30 de junio. Sin embargo, tener contrato en vigor no ha significado nada. Lo desvelan los casos de Henar y Ainhoa, dos jugadoras que estaban atadas hasta 2027 y 2028 respectivamente, que abandonan el club.

El pasado 26 de febrero Kevin Cabado ofreció una rueda de prensa para analizar el cierre del mercado invernal. Desde la sala de prensa de Abegondo, el director deportivo habló sobre todas las futbolistas que finalizaban su contrato a final de temporada y explicó que era una situación típica de un mes como febrero: "Hay muchas situaciones contractuales sin resolver, pero hay conversaciones abiertas con algunas jugadoras, algunas más avanzadas, otras menos". Desde aquel entonces, el Deportivo ha renovado a Monteagudo (2027), Paula Novo (2028) y Espe Pizarro (2028). Dos canteranas y un fichaje que llegó para convertirse en la máxima goleadora del equipo y que ahora tendrá que asumir el rol de líder de forma impenitente.

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El proyecto del ascenso

El Deportivo, que hasta ahora se había sostenido en los pilares del ascenso, afronta una nueva era. Porque si algo había destacado en estas dos últimas campañas el conjunto blanquiazul, es que en su plantilla se mantenía el bloque principal que en su día logró la promoción.

Fue en el ejercicio 2023-24 cuando el equipo coruñés certificó su regreso a Primera. Un triunfo ante el Cacereño en Riazor (3-1) supuso la vuelta definitiva a Liga F. Y en aquel partido, el Dépor formó con Yohana en portería; Cris Martínez, Inés Altamira, Raquel García y Sara Debén en defensa; Henar, Lucía Martínez y Paula Gutiérrez en la medular; y Ainhoa Marín, Charle y Millene en la zona ofensiva. Desde el banquillo entraron Laurina, Eva Dios, Elena Vázquez, Samara y Carlota Sánchez. De ese once titular, solo sobrevive Millene. De las que saltaron al verde en la segunda mitad, solo Eva Dios y Elena Vázquez.

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Después de conseguir el ascenso, la dirección deportiva decidió apostar por mantener el grueso de la plantilla. Así fue que la columna vertebral del Deportivo en estos dos últimos ejercicios en Liga F fue la misma. Pero ahora ya poco queda de ello. Unas se marchan por decisión propia; buscar nuevos retos en su carrera deportiva es la prioridad. Otras, lo hacen tras no entrar en los planes del club.

Una nueva era

Ahora al Deportivo le toca sobreponerse a uno de los mercados más duros. Las catorce bajas tienen que ser repuestas y el margen de error a la hora de fichar se ha reducido al mínimo. Porque con la salida de jugadoras como Ainhoa Marín, Paula Gutiérrez, Lucía Martínez, Raquel García, Vera Martínez o Samara Ortiz, el equipo pierde a futbolistas consagradas en el once titular que han demostrado estar a la altura.

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De esta forma, la plantilla parte con una base reducida: Eva Dios, Olaya, Espe Pizarro, Millene, Monteagudo, Elena Vázquez y Paula Novo son las únicas futbolistas con contrato. A ellas se les suman las incógnitas de Barth, Marisa e Inês Pereira. En el caso de la central alemana, finaliza su contrato el próximo 30 de junio, aunque el hecho de que no fuese despedida junto a las demás alimenta el pensamiento de que su futuro todavía no está definido. Lo mismo ocurre con las dos cedidas. En el caso de la delantera, prestada por el Real Madrid, puede emular el fichaje de Olaya; Inês, cedida por el Everton, acaba contrato con la entidad inglesa, de forma que su incorporación definitiva al Deportivo puede ser una de las resoluciones.

Mientras, Lucía Rivas y Redru empujan desde abajo. La atacante de Caldas, con contrato hasta 2027, fue una de las sensaciones de la cantera blanquiazul en la temporada 2025-26. Aun con ficha del filial, dejó sus primeras apariciones en Liga F, ilusionantes cuanto menos. Por su parte, la mediocentro asturiana finaliza su vinculación este 30 de junio, aunque en su contrato figura la opción de hacer efectivas otras dos campañas opcionales.

Nuevas líderes

Otro de los puntos que la dirección deportiva afronta en el apartado de ‘urgencias’ es la figura del entrenador o entrenadora. La salida de Fran Alonso obliga a mirar al banquillo. Y aunque es probable que ya haya cabos atados, todavía no se conoce el nombre de la persona que liderará el nuevo proyecto.

Sobre el terreno de juego tocará buscar nuevos emblemas que no solo sostengan, sino que hagan crecer al Deportivo. A futbolistas como Espe Pizarro, Millene u Olaya les tocará dar un paso adelante. La charrúa ya demostró de lo que es capaz en su primera temporada de blanquiazul. Firmó seis dianas, y eso que los problemas físicos se interpusieron en su camino. Ella misma dejó claro después de recoger el premio Estrella Galicia a mejor jugadora del mes que, en A Coruña, todavía podía dar mucho más. Es el momento de que eso ocurra. Además, tendrá a Millene a su lado, una delantera con talante suficiente como para comandar al Dépor. La delantera brasileña no pudo disfrutar del curso por una rotura de clavícula. Solo pudo disputar 599 minutos y, aun así, marcó tres tantos. Olaya no tuvo su mejor año a nivel de cifras —marcó un gol y repartió dos asistencias—, pero si de algo se encargó la asturiana ha sido de demostrar que está preparada para asumir retos de altura, por calidad y, sobre todo, por empeño.

Ellas, junto a las canteranas, se convertirán en los nuevos pilares sobre los que construir el futuro. Y junto a las que vengan, asumirán el reto de llevar al Deportivo a lo más alto.