Así se despidieron algunas jugadoras del Deportivo: "Me voy en paz, sabiendo que todo va a ir bien"

Ainhoa celebra ante el Cacereño su primer gol de la temporada 2023-24 Alvaro Maganes

Es semana de despedidas. Después de que el club anunciase la salida de trece jugadoras con unos vídeos con las futbolistas como protagonistas, ahora han sido ellas las que han querido pronunciarse en sus propias redes sociales. Algunas como Paula Gutiérrez, Ainhoa Marín, Raquel García, Lucía Martínez y Marina Artero han publicado unas cartas llenas de palabras de agradecimiento.

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Paula Gutiérrez

Hola, deportivistas. Me cuesta mucho escribir estas palabras después de 5 temporadas con todos vosotros, donde he sido muy feliz. No puedo olvidar cómo nada más llegar me hicisteis sentir todo vuestro cariño y apoyo. Me enseñasteis la importancia de vestir este escudo y lo que significaba para toda una ciudad que, por fin, ha recuperado el lugar que merece, volver a Primera División. Me enamorasteis y me hicisteis sentir como una deportivista más.

Quiero agradecer a todas las personas que han estado conmigo durante esta etapa: trabajadores de Abegondo, oficinas, prensa, fotógrafas, médicos, fisios, nutricionistas, cocineras, utilleros, direcciones deportivas y a los diferentes staffs.

Por último, a las más importantes, a todas mis compañeras. Sin vosotros este camino no hubiese sido posible y sois las responsables de que el día a día haya sido más fácil. Me llevo a muchas personas que seguirán en mi vida para siempre.

Me voy en paz y tranquila de haberme vaciado en cada segundo que he llevado esta camiseta, en cada partido y en cada entrenamiento. Llegué con el objetivo de ascender al club y, después de conseguirlo, me marcho dejándolo por tercera temporada consecutiva en la élite del fútbol femenino español.

Ha sido un honor llevar este escudo. Para siempre, una deportivista más vaya donde vaya. Siempre os llevaré en mi corazón. ¡Forza Dépor!

Ainhoa Marín

Hay decisiones que no se toman de un día para otro. Algunas necesitan tiempo, silencio y valor. Esta es una de ellas. Me ha costado asumirla, me cuesta escribirla y todavía más decirla en voz alta. Pero hoy vengo a compartiros que la próxima temporada no seguiré en el Deportivo.

Me cuesta llamarlo despedida, porque esto no ha sido solo un club. Es mi casa. Mi familia. Y de las familias, una no se despide; simplemente aprende a llevarlas siempre consigo. No es fácil marcharse de un sitio que te lo ha dado todo. Aquí he crecido como futbolista, pero sobre todo como persona y, hacerlo, ha sido uno de mis grandes éxitos. Esta ciudad y este escudo me han enseñado que el fútbol no es solo competir: es pertenecer, comprometerse, creer incluso cuando es más sencillo dudar. Elegí este escudo en los momentos buenos y en los que costaban más, porque sabía que el Dépor debía estar donde está hoy.

Han sido cinco, cinco temporadas que me han hecho madurar, equivocarme, levantarme, exigirme, valorarme y soñar. Cinco temporadas que me han regalado momentos que no olvidaré y personas que ya forman parte de mi vida.

Quiero agradecer al club en su conjunto: a quienes han estado en el día a día, a quienes han trabajado en la sombra, a quienes han cuidado de nosotras, a quienes han hecho posible que solo tuviéramos que centrarnos en jugar. Gracias. Gracias a todos los cuerpos técnicos, entrenadores, al cuerpo médico, al personal de Abegondo, a toda la gente de comunicación, fotógrafas/os, a todas las personas que han sostenido este proyecto con profesionalidad y cariño. Gracias también a quienes han guiado la dirección deportiva en cada etapa, a quienes iniciaron este camino, a quienes lo continuaron y a quienes hoy lo empujan hacia adelante.

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A mis compañeras: Todas me habéis enseñado algo. Todas me habéis aportado. Habéis sido mi familia cada temporada. He aprendido de vuestras formas de competir, de vuestra fuerza, de vuestra manera de enfrentar los días más difíciles. Y ojalá, de corazón, haber podido ayudaros y sumado algo en vuestras vidas, igual que vosotras habéis sumado tanto en la mía.

A la afición... Gracias por mirarme, por mirarme como lo habéis hecho. Gracias por hacerme sentir capaz incluso cuando yo dudaba. Gracias por empujarme, por sostenerme, por hacerme soñar. Gracias por enseñarme que hay miradas que te cambian la vida. Si no fuese por vosotros, hoy no tendría los sueños que tengo. No me habría imaginado en escenarios que antes ni me permitía pensar. Ahora son reales. Y muchos de los que vienen también nacen de vosotros. Gracias a todos vosotros, al Dépor y a la ciudad por darme identidad, raíces y un propósito.

Me voy con la tranquilidad más grande que puede tener una deportivista: dejar al Dépor en un lugar cómodo, estable y preparado para lo que viene. No me habría perdonado marcharme de otra forma. El club está por encima de cualquiera, y por eso me voy en paz, sabiendo que todo va a ir bien.

Gracias a la ciudad por convertirse en hogar. Gracias a todas las personas que hacéis del Dépor algo tan grande como lo que es. Volveremos a atoparnos. Alí onde estea. Forza Dépor, sempre.

Raquel García

Queridos deportivistas. Hoy escribo la última página de uno de los capítulos más bonitos de mi vida. Después de 5 años maravillosos, me toca despedirme de vosotros. Echar la vista atrás me hace darme cuenta de todo lo que hemos construido juntos. Ha sido la aventura soñada de cualquier futbolista. En este capítulo no fue todo fácil... Caímos, sufrimos y nos tocó vivir momentos muy duros donde todo parecía que se ponía cuesta arriba. Pero seguimos luchando y creyendo, trabajando cada día hasta que tocamos el cielo en Riazor, el ansiado ascenso, un ascenso que viví de forma especial y que me quedará grabado para siempre.

Fue un orgullo defender el escudo, la camiseta y tener el privilegio de llevar el brazalete del Deportivo Abanca. Gracias a cada entrenador, delegados, fisios, utilleros, nutricionistas, servicios médicos, preparadores físicos, readaptadores, profesionales de comunicación, analistas... con quienes he tenido la suerte de coincidir. He disfrutado y aprendido cada día de todos vosotros. Gracias a cada miembro de Abegondo, hacíais los días más fáciles, alegres y nos hacíais sentir como en casa. Vuestro trabajo invisible en la sombra es el motor de este club.

Gracias a mis compañeras, porque sé que de aquí me llevo amigas para siempre y personas que ya considero familia... Cuánto hemos construido, llorado en la sombra y, sobre todo, luchado juntas en momentos complicados. Este viaje ha sido especial gracias a vosotras.

A vosotros, afición. Sois el alma y el corazón del club. En los días más oscuros, cuando las fuerzas flaqueaban, no nos dejasteis solas, caminasteis, remasteis y empujasteis con nosotras hasta conseguir cada uno de los objetivos. Gracias por haberme hecho soñar, por animarme y confiar en mí. No tendré palabras suficientes para agradeceros tanto cariño, sois la mejor afición que podría acompañarnos.

Y por último, gracias a mi familia por acompañarme en cada reto, por estar en cada campo y acompañarme en los buenos y en los malos momentos. A mis amigos, por confiar siempre en mí, gracias por ser un apoyo incondicional.

Un capítulo se cierra y miro atrás y solo puedo sonreír. Me llevo la mochila cargada de aprendizajes, de momentos que se quedan guardados para siempre, recuerdos, personas, de abrazos de gol, de sonrisas, de lágrimas, canciones infinitas en el vestuario, celebraciones de goles y una infinidad de cosas que se quedan guardadas en mi corazón para siempre.

Me voy orgullosa y con la tranquilidad de saber que no me guardé nada, que me dejé la vida en cada partido y luché por representar al Dépor lo mejor que pude. Una deportivista más estará animándoos desde la distancia. Ha sido el capítulo soñado de un libro que guardaré para siempre en mi corazón. Forza Dépor.

Lucía Martínez

Aquí, en el Dépor, tuve la oportunidad de empezar de cero y escribir mi propia historia. Desde que pisé A Coruña supe que sería mi lugar y quizás también mi momento, así que intenté hacerlo todo desde la mayor ambición e ilusión posibles.

Ha sido un camino muy bonito, del que me llevo un montón de cosas, pero sobre todo destaco el trabajo y la humildad de todos los profesionales con los que he trabajado. Gracias a staffs, servicios médicos y trabajadores del club por impulsarnos sin cesar y por trabajar incansablemente en la sombra.

A mis compañeras por hacerlo especial. Y sobre todo al Dépor, por hacerme sentir la futbolista que tanto echaba de menos. Aquí dejo mi granito y este club deja su huella en mí. Gracias de corazón a tod@s.

Marina Artero

Deportivistas, después de dos años ha llegado el momento de decir adiós. Llegué a A Coruña sin saber todo lo que esta ciudad y este club iban a significar para mí. Hoy me despido con una huella que llevaré siempre conmigo. Llegué siendo muy joven, con ilusión, curiosidad y mucho por aprender. Hoy me marcho habiendo crecido y madurado mucho más de lo que imaginaba, tanto dentro como fuera del campo. Me llevo experiencias inolvidables y, sobre todo, personas que me han ayudado a crecer en todos los sentidos.

Solo tengo palabras de agradecimiento para tod@s los que han compartido este camino conmigo. Compañeras, staffs, servicios médicos, trabajador@s de Abegondo y Riazor y, por supuesto, a vosotros, afición, por el cariño y apoyo constante.

A Coruña siempre será un lugar especial para mí y sé que el vínculo que he creado con esta ciudad y con este club me acompañará para siempre. Forza Dépor.