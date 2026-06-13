Las cuatro capitanas también se despiden: "El Dépor se ha convertido en mi hogar"

Paula Gutiérrez señala durante el partido ante el Granada en Riazor Carlota Blanco

El Deportivo afrontará la temporada que viene sin las cuatro futbolistas que han sido las encargadas de portar el brazalete de capitana durante el último curso. Vera Martínez, Paula Gutiérrez, Henar Muiño y Raquel García han dicho adiós con un vídeo emitido en las redes sociales del club blanquiazul completamente cargado de mensajes emotivos y de agradecimientos infinitos.

Las cuatro jugadoras se unen a una amplia lista de despedidas dada a conocer a lo largo de la tarde de este sábado en la que también figuran Ainhoa Marin, Samara Ortiz, Marina Artero, Lía Muíño, Lucía Martínez, Yohana Gómez, Hildah Magaia y Bárbara Latorre.

Más allá del peso deportivo, todas ellas han sido las referentes dentro de un vestuario que ahora mismo queda prácticamente desértico. Con doce jugadoras menos.

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Paula Gutiérrez, la primera en aparecer en el vídeo de despedida, cierra un ciclo de cinco temporadas vistiendo los colores del Deportivo, y además, con una de sus mejores campañas a nivel individual. La '6' ha sido el motor de un equipo que siempre encontraba en su figura la forma de construir, pausar y acelerar el juego. La futbolista quiso agradecer el apoyo recibido desde su llegada y subrayó que su vínculo al club permanecerá intacto. “Quiero agradecer todo el cariño que me habéis mostrado estas cinco temporadas. Habéis sido una parte muy importante de este viaje. Siempre será una deportivista más, de corazón”.

También se mostró especialmente emocionada Henar, que reconoció la dificultad de poner punto final a una etapa tan importante en su carrera. “Quien me conoce sabe que nunca había querido que llegase este momento. No es fácil encontrar las palabras para despedirme de un lugar que ha significado tanto. Cierro una etapa que guardaré toda la vida”, afirmó.

La centrocampista aprovechó además su despedida para recordar uno de los nombres más importantes en la historia del fútbol femenino deportivista. “He intentado seguir el ejemplo de una leyenda como Cris Martínez”, señaló.

Por su parte, Vera Martínez destacó el sentimiento de pertenencia que encontró en A Coruña desde el primer día. “Me he sentido como en casa. Para mí ha sido un privilegio estar aquí y un honor haber llevado el brazalete de capitana. Gracias por todo”, expresó.

Raquel García también quiso dirigirse a la afición blanquiazul con un mensaje de agradecimiento. La central explicó que una de sus prioridades a su llegada era sentirse valorada y aseguró encontrar mucho más de lo que esperaba. “Se hace muy difícil despedirme. Llegué con un objetivo claro que era sentirme querida, y desde el primer día que pisé Abegondo fue todo una maravilla. Este club se ha convertido en mi hogar”, confesó.

Las despedidas de Paula, Henar, Vera y Raquel simbolizan el final de un ciclo. El próximo curso arrancará con muchas nuevas caras, pero también con la marcha simultanea de las cuatro capitanas que guiaron al Deportivo en los últimos años.