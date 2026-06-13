El mensaje de Merle Barth y la reacción del vestuario del Dépor siembran dudas sobre su continuidad

Merle Barth en el encuentro ante el Badalona disputado en Riazor Germán Barreiros

Merle Barth podría haber puesto fin a su etapa en el Deportivo tras despedirse a través de sus redes sociales. Aunque la futbolista no confirmó de forma explícita su salida, varios mensajes de sus compañeras en la publicación alimentan la sensación de adiós.

Entre ellos destacan los comentarios de Inês Pereira y Bárbara Latorre, que le dedicaron mensajes cargados de cariño y agradecimiento. “Gracias por todo”, escribió la guardameta portuguesa, mientras que la delantera, que finaliza contrato en un par de semanas, dejó una frase mucho más reveladora. “Qué bonito haber podido disfrutar otra vez contigo en campo. Te echaré de menos”.

La zaguera llegó en verano procedente del Atlético de Madrid para afrontar su primera temporada como deportivista. Durante este curso fue una de las piezas imprescindibles en el dibujo de Fran Alonso, con 22 partidos como titular, y 2.032 minutos jugados.

Por el momento no existe confirmación oficial. Sin embargo, las reacciones de sus compañeras han hecho dudar a varios aficionados sobre su continuidad.