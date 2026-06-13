Carrusel de despedidas en el Deportivo: siete jugadoras cierran su etapa en el club

Las jugadoras del Deportivo celebran el gol de Lucía Martínez al Real Madrid Carlota Blanco

El Deportivo ha anunciado la salida de siete futbolistas. De una tacada. El club blanquiazul ha comunicado que Samara Ortiz, Marina Artero, Lía Muíño, Lucía Martínez, Yohana Gómez, Hildah Magaia y Bárbara Latorre no continuarán la próxima temporada después de finalizar sus respectivos contratos.

Una tanda de despedidas que supone el inicio de la importante remodelación que sufrirá el vestuario de cara a la temporada 2026-27. Y aunque se trata de una despedida grupal, el motivo no ha sido el mismo en el caso de las siete jugadoras que ponen fin a su etapa como blanquiazul. Algunas no han recibido oferta de renovación por parte del director de fútbol, Kevin Cabado, mientras que otras han optado por cambiar de aires y buscar un nuevo destino en el que continuar con su carrera.

El Deportivo agradeció a través de sus redes sociales la profesionalidad y el compromiso mostrado por todas ellas durante su etapa como blanquiazules.

Entre las futbolistas que abandonan la disciplina herculina destacan los casos de Samara y Lía. La lateral derecho llegó a A Coruña en 2022 y ha sido una de las inamovibles para Fran Alonso desde su llegada al banquillo de Riazor. En dos temporadas, tan solo ha sido suplente en dos ocasiones. Por su parte, la mediapunta coruñesa, que tan solo jugó un partido de inicio, pone fin a una década en el club. "Llevo desde los 16 años y ha sido un sueño vivir esto aquí. Siento orgullo y alegría", indicó la canterana.

Otra de las salidas más llamativas es la de Lucía Martínez. La centrocampista ha disputado un total de 1.674 minutos este curso a las órdenes del técnico madrileño y ha dirigido al equipo desde la sala de máquinas, acompañada siempre por Paula Gutiérrez.

El papel de Bárbara Latorre como jugadora del Deportivo finaliza tras dos temporadas en las que ha ido de más a menos en cuanto a participación. La catalana aterrizó como una jugadora muy contrastada en la categoría—acumulaba 100 goles en Primera División, y se marcha tras una campaña en la que ha jugado prácticamente 400 minutos menos que en su primer año. “Gracias por estos dos años. Ha sido un auténtico placer formar parte de esta familia. Deseo y espero que os vaya bien”, indicó.