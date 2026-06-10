La exblanquiazul Misa Rodríguez deja el Real Madrid después de seis temporadas

Misa en un encuentro con el Real Madrid Real Madrid

Era un secreto a voces. De hecho, Sonia Bermúdez, seleccionadora española, lo hizo público en una rueda de prensa. A principios de este mes de junio, fue la propia Misa la que lo anunció en sus redes sociales. Ahora, es el Real Madrid el que hace oficial su salida con un comunicado: Misa Rodríguez ha finalizado su etapa como jugadora del club blanco.

La portera llegó a la entidad madrileña en la temporada 2020-21 procedente del Deportivo, con el que jugó una campaña en Primera División, la primera del conjunto blanquiazul en la élite. En el equipo coruñés, Misa compartió el puesto bajo palos con Esther Sullastres. La canaria jugó doce partidos por los nueve de la catalana. Ese año, el Dépor alcanzó un histórico cuarto puesto en una liga regular que se canceló tras la jornada 21 por la pandemia del coronavirus.

Misa en su etapa como jugadora del Deportivo

Sus actuaciones con la elástica blanquiazul le abrieron las puertas del Real Madrid. En su primer curso vistiendo de blanco se hizo con el puesto. Y mantuvo la titularidad durante cinco temporadas seguidas. Hasta que en la 2025-26 llegó Merle Frohms como competencia. Pau Quesada se decantó por la alemana, pero terminó cayendo lesionada y Misa recuperó el puesto.

Ahora, después de convertirse en la jugadora que más veces ha defendido la camiseta blanca con 215 partidos, la canaria pone punto final a su historia escrita en blanco. En el comunicado de su salida, el club le muestra "su agradecimiento por haber representado siempre los valores del Real Madrid durante estas seis temporadas".