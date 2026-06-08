La canterana Paula Novo refuerza su compromiso con el Deportivo y sube al último escalón

Paula Novo en un encuentro de la pasada temporada Patricia G. Fraga

El Deportivo continúa atando cabos que le permitan dar un salto de cara a la temporada 2026-27, la tercera consecutiva en la máxima categoría del fútbol nacional. Y solo tres días después de anunciar la renovación de Espe Pizarro hasta 2028, el club hace ahora pública la ampliación de contrato de Paula Novo (Boiro, 2005), hasta el mismo año. La lateral era una de las futbolistas que finalizaba su vinculación con el Dépor el próximo 30 de junio.

El Deportivo se asegura el gol: Espe Pizarro prolonga su vinculación Más información

La canterana, que este último año ya estuvo a las órdenes de Fran Alonso, pasa además a tener ficha del primer equipo, lo que supone el salto definitivo a la élite. En el curso que acaba de terminar, Novo disputó en Liga F un total de 1.034 minutos, distribuidos en 16 encuentros, en los que partió como titular en 9. Sin embargo, no fue este su primer año en la máxima categoría. En el ejercicio 2024-25, la lateral ya llegó a jugar 668 minutos en Primera División, además de convertirse en una de las piezas claves del ascenso del Dépor B a Segunda Federación.

Dio sus primeros pasos en el fútbol en el Atlético Rivera Infantil y en el CD Boiro, justo antes de incorporarse a la entidad deportivista. Desde entonces, no ha dejado de crecer. Ahora, esa evolución encuentra la recompensa en una renovación por dos años más, además de la ficha del primer equipo. Y desde el club celebran "la continuidad de una jugadora que encarna el esfuerzo, la constancia y la ilusión de toda una generación de futbolistas blanquiazules".