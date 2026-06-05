Vera dice adiós al Deportivo: "Ha sido un auténtico privilegio defender este escudo"

Aleksandra encara a Vera en el partido del pasado domingo entre Deportivo y Costa Adeje Tenerife Carlota Blanco

Una de cal y otra de arena. Minutos después de que el Deportivo anunciase la renovación de Espe Pizarro, es ahora Vera Martínez la que ha anunciado su futuro en sus redes sociales. En este caso, un adiós. Aunque poco después de subir la publicación, la ha borrado.

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La cántabra llegó hace dos temporadas y, después de consagrarse como una de las indiscutibles en la línea defensiva, se marcha en busca de nuevos retos. Llegó procedente del Osasuna y no tardó en hacerse un hueco en el once del Deportivo. De hecho, en su primera campaña fue la única jugadora de la Liga F que disputó todos los minutos posibles.

En su segundo curso defendiendo la elástica blanquiazul demostró polivalencia y capacidad de adaptación. Ante la lesión de Monteagudo, el Dépor se quedó cojo en el flanco izquierdo. Y fue ahí cuando Fran Alonso ubicó a Vera como lateral. La futbolista de Astillero, siempre cumplidora, no falló y se consolidó como una de las jugadoras más fiables del conjunto coruñés.

Vera se ha ganado el cariño de la afición blanquiazul merced a su compromiso y a su buen hacer en el terreno de juego. En el ejercicio 2025-26, incluso llegó a formar parte del grupo de las cinco capitanas del Deportivo.

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En su mensaje de despedida, agradece a todas las personas que la han acompañado durante estas dos temporadas. "Hoy cierro esta etapa, pero me voy con mucho más de lo que dejo atrás. Me voy con la certeza de haberlo dado todo por esta camiseta. Los caminos cambian, pero hay lugares que de alguna forma se quedan en ti. Gracias por todo lo vivido, deportivistas, ha sido un auténtico privilegio defender este escudo", finaliza.