El Deportivo se asegura el gol: Espe Pizarro prolonga su vinculación

Espe Pizarro celebra su gol ante el Real Madrid Carlota Blanco

La primera noticia del Deportivo desde que ha acabado la Liga F ha merecido la espera. Esperanza Pizarro Pagalday (Uruguay, 2001) seguirá ligada al club coruñés hasta junio de 2028 después de que ampliase su vinculación. Ella misma aseguraba a finales de abril, después de recoger el premio Estrella Galicia a mejor jugadora del mes de marzo, que las conversaciones por su renovación estaban sobre la mesa. Y hoy, se ha hecho oficial que seguirá siendo deportivista.

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La atacante charrúa era una de las futbolistas que finalizaba contrato el próximo 30 de junio, pero el Deportivo no ha dejado que su relación caducase y la ha extendido durante, al menos, dos temporadas más. De esta forma y tal y como ha informado la entidad blanquiazul, el Dépor continuará disfrutando del talento, la calidad y el compromiso de Espe Pizarro: "Esta renovación supone una magnífica noticia para el deportivismo y para un proyecto que sigue consolidando sus pilares de futuro".

Pizarro aterrizó en A Coruña en el mercado estival de 2025 procedente del Eibar. Llegó para apuntalar la zona de ataque y, en su primera campaña defendiendo el escudo del Deportivo, logró consagrarse como uno de los pilares ofensivos. Y eso que los problemas físicos no se lo pusieron del todo fácil. Se perdió gran parte de la primera vuelta por dos lesiones. Aun así, finalizó el ejercicio 2025-26 con 1.243 minutos en sus piernas, suficientes para coronarse como la máxima goleadora del conjunto herculino merced a seis goles.

Además, la internacional con Uruguay demostró una polivalencia que hoy en día se cotiza. Porque, a pesar de que su demarcación habitual es la de extremo, tiene el talento suficiente para desenvolverse como delantera pura e incluso como mediocentro.

Según el club, "su renovación representa mucho más que la continuidad de una futbolista diferencial. Es la apuesta por una jugadora que ha demostrado dentro y fuera del campo los valores que definen al Dépor: esfuerzo, compromiso, ambición y sentimiento de equipo".