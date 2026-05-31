La previa | El Dépor baja el telón de la temporada en Tenerife

Lucía Rivas en el encuentro ante el Costa Adeje Tenerife Carlota Blanco

El Deportivo baja el telón este domingo. Los focos de la temporada 2025-26 se apagarán en cuanto la colegiada señale el final del partido que se disputa (13.00 hora peninsular) en el estadio Heliodoro Rodríguez López, un escenario ideal para poner el broche.

Con la permanencia asegurada desde hace varias semanas, el conjunto blanquiazul busca cerrar la campaña con una buena imagen y apurando sus opciones de mejorar su posición en la clasificación. El Dépor llega undécimo, aunque con la posibilidad de adelantar al Badalona Women, siempre y cuando sume de tres y el equipo catalán no gane al Levante. No tiene el combinado dirigido por Fran Alonso la undécima plaza asegurada, ni mucho menos. Fue el empate contra el Espanyol el que no se lo ha permitido. Un pinchazo en Tenerife y un buen resultado de la escuadra perica en su encuentro contra el Sevilla relegaría a las blanquiazules al duodécimo puesto.

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La expedición deportivista visitará a uno de los conjuntos más sólidos de la Liga F. Tanto que el Costa Adeje Tenerife llega a la cita con el incentivo de aferrarse al cuarto puesto, ese por el que tanto ha peleado durante toda la competición contra el Atlético de Madrid. De hecho, ambos afrontan la última jornada empatados a puntos (51) después de saldar el martes su duelo directo en tablas (2-2). Precisamente en ese envite encontró el Dépor una buena noticia: la tarjeta roja a Gavira, que se perderá así la última jornada.

Tampoco estará Inês Pereira, expulsada ante el Espanyol con roja directa en los minutos finales. Nace así la oportunidad de que Yohana, una de las futbolistas que apunta a salir en este mercado, pueda decir adiós bajo palos.

Si algo ha demostrado el Deportivo en el todavía presente ejercicio, es capacidad de mostrar una gran versión frente a rivales de la zona noble. Sin ir más lejos, en la primera vuelta, el combinado isleño no fue capaz de llevarse los tres puntos en Riazor (1-1).

Día de despedidas

Y si el pasado miércoles el encuentro disputado en Riazor entre Deportivo y Espanyol tuvo una gran carga emocional, este no será menos. Como sucede en cada final de temporada, la última jornada siempre puede significar la despedida. Y en el caso de la entidad coruñesa, todo hace indicar que serán muchas las que vistan por última vez la elástica blanquiazul.

A falta de un mes, son muchos los contratos que tienen el 30 de junio como fecha de caducidad, entre ellos, el de algunas jugadoras de peso como Inês Pereira (cedida), Vera, Raquel, Samara, Barth, Paula Gutiérrez, Lucía Martínez o Espe Pizarro. Sí será la última vez para Fran Alonso y Cris Martínez. El técnico madrileño ya hizo pública su salida hace unas semanas, mientras que la capitana anunció su retirada.

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La temporada termina hoy y, con el final, empieza también a dibujarse el futuro. Una victoria sería la mejor manera de cerrar un curso que, más allá de la clasificación final, deja la sensación de que el Deportivo ha vuelto a Liga F para quedarse. La próxima será la tercera campaña consecutiva en la máxima categoría. Y el objetivo no ha de ser otro que dar un paso adelante.

Alineaciones probables

Costa Adeje Tenerife: Noelia Ramos; Aleksandra Zaremba, Cinta Rodríguez, Elba, Fatou Dembele, Clau Blanco; Castelló, Bárbara, Natalia Ramos; Ouzraoui, Gramaglia.

Deportivo: Yohana; Vera, Raquel, Barth, Samara; Paula Gutiérrez, Lucía Martínez, Olaya; Bárbara Latorre, Espe Pizarro, Ainhoa Marín.

Árbitra: Alicia Espinosa (c. madrileño).