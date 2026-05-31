La crónica | El Dépor acaba el curso con una derrota ante el Costa Adeje Tenerife (2-0)

Koko Ange encara a Monteagudo en el partido entre Costa Adeje Tenerife y Deportivo Costa Adeje Tenerife

Dos goles anulados a las locales de forma justa parecían suficiente advertencia. Pero el Deportivo no fue capaz de reaccionar ante los continuos avisos, y el Tenerife se cansó de avisar. Primero Koko Ange y después Gramaglia se encargaron de decantar de forma definitiva una balanza que el conjunto tinerfeño se empeñó en poner de su lado (2-0). Las blanquiazules cierran así el curso, con una derrota que permite al Espanyol, en caso de victoria, arrebatarles el undécimo puesto.

Tardó el Costa Adeje Tenerife 40 segundos en darle la primera bofetada al Deportivo. Pero fue precisamente un golpetazo el que permitió al conjunto blanquiazul recuperar el 0-0 inicial. Un codazo de Moreno a Henar en el borde del área fue suficiente para que la colegiada del encuentro anulase el gol de Gramaglia.

Le sirvió de aviso a las visitantes, que trataron de recuperar la serenidad a través del esférico. Pero la clasificación no suele mentir. Y el combinado tinerfeño está en el cuarto puesto por algo. Por su ritmo competitivo, su capacidad ofensiva y, sobre todo, su solidez atrás. Por algo es el tercer equipo menos goleado de la Liga F, solo por detrás de Barcelona y Real Madrid.

El Dépor buscó bajar las pulsaciones del encuentro y darle al botón de ralentizar. Pero Koko Ange quiso todo lo contrario y, sin que las blanquiazules se diesen apenas cuenta, la atacante marfileña se plantó delante de una Yohana que volvía a la titularidad después de que Inês viese la roja el pasado miércoles ante el Espanyol. Y la meta toledana, probablemente en su último partido defendiendo la elástica del Deportivo, se hizo tan grande que Koko Ange no encontró el hueco.

Gramaglia ya había sido la más lista en el segundo 40 de partido al recoger un balón muerto tras una jugada embarullada. Se lo anuló el VAR, así que la argentina decidió repetir. Y el VAR también. Dos goles de Gramaglia, dos goles anulados, esta vez porque el esférico había salido por línea de fondo en el centro previo de Aleksandra.

La diana anulada le valió al Deportivo como estímulo. De hecho, a raíz de ahí tuvo Bárbara la más clara para la escuadra herculina. Un contraataque liderado por ella misma, con posterior asociación con Ainhoa, terminó con un disparo alto de la zaragozana. Quién lo iba a decir, pero después de una temporada discreta, Bárbara se convirtió en las últimas jornadas en la comandante de un ataque que se fue difuminando. El cronómetro le negó la posibilidad de reaccionar al Dépor. Aunque el paso por vestuarios no fuese ninguna mala noticia.

A la tercera va la vencida

Como si de una película se tratase, el Tenerife decidió reproducir el principio de la primera mitad. Esta vez con Quiles y Koko Ange como protagonistas. No se había cumplido el minuto del segundo acto cuando la marfileña coló el esférico dentro de la meta deportivista. Y esta vez, no hubo VAR que salvase al Dépor.

El rearbitraje había favorecido -de forma justa- al Dépor. Pero en el minuto 55, Artero pecó dentro del área al sujetar de forma ostensible a Gramaglia. Yerai Martín solicitó la revisión y Alicia Espinosa concedió penalti. La argentina no falló y se llevó el premio a la constancia después de que el VAR le anulase los dos primeros tantos.

Buscó agitar el árbol Fran Alonso con la entrada de Millene, Paula Novo y Barth. Y aunque la brasileña siempre es capaz de generar, como mínimo, dudas en la defensa rival, el Costa Adeje no levantó el pie del acelerador y siguió apretando en busca del tercero.

El electrónico no se movió más, de forma que el Deportivo cierra la temporada 2025-26 con 31 puntos merced a ocho victorias y siete empates. No va más. El telón se baja, los focos se apagan y en los despachos ya comienza a dibujarse el futuro.

Costa Adeje Tenerife 2-0 Deportivo

Costa Adeje Tenerife: Nay Cáceres; Aithiara, Fatou Dembele, Elba (Estella, m.85), Cinta Rodríguez (Pola, m.77), Aleksandra; Natalia Ramos, Moreno (Castelló, m.77); Violeta Quiles (Clau Blanco, m.66), Gramaglia, Koko Ange (Jenni López, m.77).

Deportivo: Yohana; Monteagudo, Elena, Artero (Barth, m.61), Samara (Paula Novo, m.61); Paula Gutiérrez, Henar (Lucía Martínez, m.74), Espe Pizarro; Ainhoa Marín, Marisa (Millene, m.61), Bárbara Latorre (Lía, m.74).

Goles: 1-0, m.46: Koko Ange. 2-0, m.57: Gramaglia.

Árbitra: Alicia Espinosa (c. madrileño). Amonestó con tarjeta amarilla a las visitantes Artero y Paula Novo.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 30 de Liga F disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López.