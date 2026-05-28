Fran Alonso, emocionado: "Vine aquí sin ser un fan del Dépor y me voy siendo un fan radical”

Fran Alonso en un partido de esta temporada Patricia G. Fraga

Es probable que el Deportivo-Espanyol supusiera el adiós de muchas jugadoras. Lo que es seguro, es que fue el último de Fran Alonso como entrenador blanquiazul en Riazor. Y el técnico se mostró emocionado en la rueda de prensa de un partido en el que lo de menos fue el resultado.

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Valoración del partido. "Es un partido en el que hemos tenido momentos en que hemos estado bien, momentos en los que no hemos estado mal. Un partido de alternativas, un partido muy competido. Creo que hemos cometido dos fallos grandes en los goles y al final nos han penalizado mucho. Lo hemos intentado, creo que hemos tenido ocasiones, definitivamente la ilusión de poder ganar el partido y sacamos un empate. Al final nos vamos con sensaciones buenas no, porque no queríamos empatar, pero bueno, al fin y al cabo, de la manera en la que ha pasado con Cris dando la asistencia... Se ha retirado en el campo después de un periodo donde ha estado muchísimo tiempo sin entrenar, donde le ha costado mucho volver a entrenar, a recuperar la dinámica. Estoy orgulloso de ella, porque alguien que da diez años en un club acabe de esta manera".

Expulsión de Inês y Olaya como portera. "Le pregunté al banquillo, mi opción era otra, no voy a decir quién, y me dijeron todas, no, no, pon a Olaya, a Olaya. Y así fue. Gracias que esa falta no fue a puerta y no tuvo que actuar".

Último partido personal en Riazor. "Es un año y medio que llevo aquí... Yo vine aquí solo y esto se ha convertido en mi familia. Es cierto que bueno, han pasado momentos muy duros dentro y fuera, porque hemos, sobre todo el año pasado, luchado por mantener el equipo en Liga F. Creo que este año lo hemos hecho muchísimo mejor. Yo personalmente creo que es una temporada buenísima, aunque bueno, sé que siempre se puede mejorar, pero el equipo se ha asentado la Liga F, por primera vez en la historia, tres temporadas consecutivas. Y qué voy a decir de la afición, de la ciudad... Estuve en la Fan Zone celebrando el ascenso del masculino.... Me encanta, la verdad es que me voy con ilusión de empezar una nueva aventura, pero me voy con tristeza. Vine aquí sin ser un fan del Dépor y me voy definitivamente siendo un fan radical del Dépor. Gracias a toda la gente que se ha cruzado en mi camino, a las jugadoras, al staff, a la directiva, a toda la afición… Hoy es un día muy emotivo porque es mi último partido aquí, todavía me queda uno defendiendo este escudo y estos colores, pero hoy era el último en casa, mis padres han venido y ha sido un día donde era muy difícil mantener la compostura. Siento alegría y orgullo de haber estado aquí y tristeza de que, por lo menos en unos años, no volveré”.

Yohana, también emocionada. “Resume perfectamente lo que es el Dépor. Primero resume el equipo que somos. Somos una familia y cuando se pasan por cosas tan difíciles y al final lo logramos solventar, pues te unen muchísimo. Por supuesto, con toda las familias, tenemos nuestros días donde nos reprendemos, donde discutimos, como en todas las familias, pero creo que nos queremos mucho, creo que se ve en las actuaciones, a veces no estamos acertadas, pero el equipo lo da todo por las compañeras, por el staff… Estos días son son duros porque te encariñas con la gente, llegas a quererla y saber que el año que viene no vas a estar… Siempre es triste, obvio, pero todos que somos profesionales, sabemos que esta es la carrera que hemos elegido y, aunque las separaciones son dolorosas, son normales en el fútbol. Así que nada, desearle lo mejor absolutamente a todo el deportivismo, a todas las jugadoras, de verdad. Espero en el último partido conseguir esa ansiada victoria para despedirnos como creo que nos merecemos”.