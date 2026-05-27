La previa | Último baile de la temporada en Riazor

Ainhoa Marín encara a Apari en el Dépor-Real Sociedad Germán Barreiros

Regresa la Liga F después de dos fines de semana de parón. Y lo hace con jornada intersemanal, en un horario que complica la asistencia (21.00 horas) al estadio para despedir la temporada en Riazor. El Deportivo se medirá al Espanyol con el único objetivo de afianzarse en la undécima plaza e incluso apuntar más alto. Un duelo directo por ver qué equipo acaba más arriba.

Aunque si algo tiene de especial la jornada 29 es que puede suponer el último encuentro de muchas jugadoras en el feudo blanquiazul. La mayoría de futbolistas de la plantilla del Deportivo acaban contrato el próximo 30 de junio y lo más probable es que varias abandonen el equipo a final de curso. A raíz de eso, se postula como una de las candidatas a entrar en convocatoria de nuevo, después de estar fuera durante toda la temporada por su maternidad, la capitana Cris Martínez. La lateral anunció hace once días su retirada y estará en la mano de Fran Alonso la decisión de darle la oportunidad de despedirse del equipo de sus amores sobre el césped.

Cris Martínez anuncia su retirada Más información

Temas emocionales aparte, el Deportivo buscará cerrar la temporada en Riazor de la mejor manera posible. Y delante tendrá a un Espanyol que llega con la posibilidad de adelantarle en la clasificación.

Dinámicas similares

La entrenadora del Espanyol, Sara Monforte, lo tiene claro: “Será un partido muy igualado porque somos dos equipos que hemos estado en posiciones similares y es un partido interesante por ver quién queda por delante. Además, jugar en Riazor es un escenario muy bonito”.

Además, Dépor y Espanyol no se ven las caras desde la jornada 2. El calendario asimétrico así lo ha querido. Han pasado algo más de ocho meses desde aquel 1-1 que rescató Bárbara en la Ciutat Esportiva Dani Jarque y ambos equipos han cambiado demasiado. Las blanquiazules recuperaron la línea defensiva de cuatro y han encontrado en Espe Pizarro a su mejor arma ofensiva.

Alineaciones probables

Deportivo: Inês Pereira; Vera, Elena, Raquel, Samara; Lucía Martínez, Olaya, Paula Gutiérrez; Espe Pizarro, Marisa, Ainhoa Marín.

Espanyol: Romane Salvador; Caracas, Laia Balleste, Júlia Guerra, Vallejo; Mar Torrás, Ainoa Campo; Ona Barabad, Naima, Cristina Baudet; Browne.

Árbitra: Raquel Suárez (Castilla y León).