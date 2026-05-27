La crónica | El Deportivo rescata un punto ante el Espanyol en el adiós de la temporada a Riazor (2-2)

Espe Pizarro presiona a Júlia Guerra en el Dépor-Espanyol German Barreiros

El Deportivo rescató un punto frente a un Espanyol que se adelantó hasta dos veces en el electrónico. En un partido en el que regresaron Millene y Cris Martínez, que firmó una asistencia como su último servicio en Riazor. Paula Gutiérrez primero, y Monteagudo después, firmaron los tantos de un Dépor que no pudo asegurar la undécima plaza en un partido que terminó con Olaya en portería.

Partido de emociones fuertes. Aun sin jugarse nada más que acabar en un puesto más arriba o más abajo, el Deportivo afrontó en Riazor uno de los encuentros que siempre significan algo más que tres puntos. El último de la temporada en el feudo blanquiazul, con lo que eso conlleva. Seguramente el último baile para muchas ante su gente. De ahí que reapareciese en convocatoria el mayor emblema de la historia del Deportivo, Cris Martínez, quien anunció su retirada hace diez días. Después de tres fines de semana de parón, en un horario complicado y con jornada intersemanal para terminar de redondear una sensación de rareza.

Sobre el verde había dos equipos muy similares en cuanto a trayectoria en la temporada, pero muy distintos en cuanto a juego. Mientras las blanquiazules trataban de buscar estabilidad a base de posesiones largas, el Espanyol intentaba sorprender con balones en largo y ataques veloces. Y aunque era el conjunto perico el que veía cómo el Dépor jugaba en su campo, las ocasiones brillaban por su ausencia.

A punto estuvo de lucirse Espe Pizarro con un recorte y un disparo que se marchó rozando el poste. Aunque para lucirse, la parada que Inês Pereira se sacó de la manga para frenar el uno para uno de Ona Baradad. El Dépor tiene con la lusa un seguro bajo palos y cuando los reflejos son la prioridad, hay pocas como ella.

En una primera parte en la que el Dépor consiguió hacerse con los mandos del encuentro, el Espanyol puso las más claras sin desplegar grandes medios. Balones a la espalda para complicar a las defensoras locales y a correr. Solo así fueron capaces de plantarse en el áres de Inês.

De gol a gol

Perdonaron varias las pericas. Hasta que Ona Baradad dijo basta. La extremo aprovechó que Vera midió mal en defensa para plantarse sola ante la portería deportivista y hacer el primero del partido justo antes del descanso. El Espanyol encontraba así un gol que, además, le permitía superar al Deportivo en la tabla clasificatoria. Al menos de forma provisional. Porque tiene este equipo una condición de la que no gozaba a principio de curso: la capacidad de sobreponerse a los palos con una rapidez asombrosa. Tres minutos tardó en devolver el empate al marcador con una gran jugada colectiva que culminó en una asistencia medida de Samara para Paula Gutiérrez, que no falló y marcó su cuarto gol de la temporada. Y la grada comenzó a entonar el “Paula, quédate”, sabedores los allí presentes de que su contrato expira el próximo 30 de junio.

El paso por vestuarios cambió el ritmo del partido, pero no al equipo dominador. Las locales mantenían la posesión, pero esta vez con más verticalidad y con la sensación de querer ir a por tres puntos que asegurarían, como mínimo, el undécimo puesto. Pero todo se fue difuminando con el paso de los minutos y fue el Espanyol el que dio el paso adelante. Comenzó a comer terreno a las blanquiazules y Ona, convertida en la peor pesadilla de Vera, puso un centro directo a la cabeza de Naima, que puso el 1-2 en el electrónico.

Dos entradas emotivas

El electrónico no reflejaba la mejor de las noticias. Y Fran Alonso buscó darle un giro al encuentro con una de las jugadoras más diferenciales de toda la plantilla. Esa que estuvo fuera durante cuatro meses y que confesó en una entrevista ofrecida a DXT Campeón lo mucho que echaba de menos estar sobre el verde. Millene regresó a falta de una jornada para el final de la competición, y lo hizo con una buena ovación. Tal y como se merece. A la altura de la futbolista que es.

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El momento más especial de la noche llegó en el minuto 78. Después de una temporada y media lejos de los terrenos de juego por su maternidad, Cris Martínez, la capitana histórica del Deportivo, volvió a contar con minutos. Entró entre aplausos de los allí presentes, pero también con el reconocimiento de sus compañeras y de las rivales. La vida a veces puede ser maravillosa. Y diez minutos después de entrar, Cris dio la asistencia que permitió al Dépor rescatar un punto. Monteagudo fue la autora, pero todas buscaron a su capitana para celebrar algo más que un gol. El festejo no hizo más que evidenciar la grandeza de la ‘22’ blanquiazul.

El encuentro llegó al final con una imagen cuanto menos surrealista. Inês Pereira vio la tarjeta roja por una entrada sobre Caracas y el conjunto coruñés, sin cambios, acabó con Olaya en portería. Así fue como el Deportivo cerró la campaña en Riazor.

Deportivo 2-2 Espanyol

Deportivo: Inês Pereira; Vera (Monteagudo, m.61), Raquel, Barth, Samara; Lucía Martínez (Henar, m.74), Lía (Olaya, m.61), Paula Gutiérrez; Bárbara (Cris Martínez, m.78), Espe Pizarro, Ainhoa Marín (Millene, m.74).

Espanyol: Meritxell Muñoz; Caracas (Simona, m.77), Ari Domènech, Júlia Guerra (Aina, m.64), Paula Perea; Ainoa Campo, Amaia; Ona Baradad (Judit Pablos, m.82), Ángeles del Álamo (Mar Torras, m.64), Naima (Arana, n.77); Browne.

Goles: 0-1, m. 45+3: Ona Barabad. 1-1, m.45+6: Paula Gutiérrez. 1-2, m.60: Naima. 2-2, m.89: Monteagudo.

Árbitra: Raquel Suárez (Castilla y León). Amonestó con tarjeta amarilla a la visitante Júlia Guerra (m.21), a Caracas (m.44) y a Ari Domènech (m.45+1) y a la local Olaya (m.66). Expulsó a Inês con roja directa (m.90+12).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 29 de Liga F disputado en Riazor ante 800 espectadores.