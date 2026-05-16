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Dépor Femenino

Cris Martínez anuncia su retirada

La capitana pone fin a su etapa en el Deportivo después de diez temporadas y será homenajeada este domingo en Riazor

Dani Fernández
Dani Fernández
16/05/2026 19:51
Cris Martínez, durante un partido contra el Espanyol en Abegondo en la temporada 2023-24
Archivo DXT Campeón
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Riazor vivirá una despedida muy emotiva en el partido de este domingo contra el Andorra. El estadio coruñés homenajeará a Cris Martínez, que ha anunciado este sábado su retirada al término de la temporada, en un acto de reconocimiento a la que ya es una leyenda dentro del club. 

La futbolista astorgana se despide como la jugadora con más partidos disputados en la historia del club, con un total de 221 encuentros oficiales, y como una de las grandes referencias del proyecto desde su reconstrucción en la temporada 2016-17, cuando el equipo femenino volvió a competir dentro de la estructura del club casi 30 años después de la desaparición del Karbo Deportivo.

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Cris ha sido una pieza clave en el crecimiento del equipo desde entonces, siendo la única jugadora que ha permanecido en la plantilla desde aquel inicio. Su liderazgo y compromiso la han convertido en un símbolo del vestuario y en una de las futbolistas más queridas por la afición deportivista.

Su presente temporada ha estado marcada por circunstancias personales, que el año pasado apenas le permitieron disputar 17 partidos y y que este curso le han tenido de baja por maternidad. Cris dio a luz a finales del mes de octubre

Después de hacer público su embarazo, la lateral derecha expuso en rueda de prensa que su intención inicial era volver a los terrenos de juego, pero no ha sido así. Tras comenzar su puesta a punto con trabajo personalizado, Cris todavía no ha entrado en la lista de convocados de Fran Alonso, aunque ya lleva días trabajando con el resto del grupo con relativa normalidad.

La última vez que la capitana se vistió de blanquiazul data del 16 de febrero de 2025, en un empate sin goles ante el Atlético de Madrid. No obstante, el miércoles 27 podrá tener la oportunidad de decir adiós sobre el césped en el partido ante el Espanyol.

"El Dépor es mi hogar. Ha sido mi casa durante muchos años. Ha llegado algo más importante en mi vida y se abre una nueva etapa que es mi prioridad", confiesa emocionada en el vídeo emitido por el club en sus redes sociales. "Nunca dejaré de ser y de pertenecer al Deportivo, aunque deje de estar en el césped. "Han sido 10 años en los que he disfrutado muchísimo. Han tenido sus momentos buenos y sus momentos malos pero de todos se aprende", concluye.

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