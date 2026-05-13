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Dépor Femenino

Paula Gutiérrez: "Todas nos merecemos despedirnos bien, sigamos o no"

La mediocentro catalana recogió el premio Estrella Galicia a mejor jugadora del mes de abril

Bea Arrizado
Bea Arrizado
13/05/2026 13:54
Paula Gutiérrez en el encuentro entre Deportivo y Eibar
Paula Gutiérrez en el encuentro entre Deportivo y Eibar
Patricia G. Fraga
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Paula Gutiérrez recogió en la mañana de este miércoles el premio Estrella Galicia a mejor jugadora del mes de abril. La mediocentro catalana, además de mantenerse como el eje que hace funcionar al Deportivo, firmó un gol ante el Alhama, el tercero de la temporada en su casillero personal.

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Premio. "Lo primero es agradecer por este premio a Estrella y a la gente que vota. No nos jugamos nada, pero, como ya he mencionado en otras ruedas de prensa, podemos escalar posiciones y el equipo está centrado en eso". 

Final de temporada. “Con las mismas ganas de siempre. Entrenamos cada día para que, cuando llegue el partido, podamos ganar los tres puntos; afrontamos el tramo final con muchas ganas”.

Motivación. “La jugadora, cuando sale a jugar, quiere competir y ganar. Le da igual. A nadie le gusta perder, todas somos competitivas y estamos motivadas para sacar los tres puntos cada semana”. 

Cambio de entrenador. “Nosotras en esas cosas no nos metemos. Se lo dejamos a la directiva y, como ya he dicho, nos centramos en entrenar y jugar”.

Perfil. “Creo que la clave sería dar continuidad a lo que venimos haciendo en años anteriores. Hay un perfil muy marcado de estilo de juego y la continuidad tiene que ir por ahí. Pero ya se verá, no es cosa mía”. 

Despedidas. “Todas las temporadas cuando terminan, hay gente que se va. Este último partido en Riazor animo a todos a venir, habrá ese factor emocional, todas nos merecemos despedirnos bien, sigamos o no, tenemos ganas de despedir la temporada”. 

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Balance. “Lo principal era mantenernos en Liga F y establecernos, y creo que se ha conseguido”. 

Parón. “Es raro. Es una sensación que cuesta, pero las normas son así y nos adaptamos. Seguimos entrenando, trabajando, que al final es nuestra labor”.

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