Marisa repite en la convocatoria de la selección española sub-20

Marisa celebra su tanto con España en el amistoso ante Inglaterra RFEF

La temporada de Marisa García en el Deportivo, la primera que afronta de forma íntegra en Liga F, le está sirviendo a la madrileña para continuar dando pasos en su carrera deportiva. En el conjunto blanquiazul está teniendo esa continuidad de la que no iba a poder gozar en el Real Madrid. Así que, por lo pronto, la cesión está siendo de provecho. Su rendimiento se ve además reflejado en las llamadas de la selección española, y es que la delantera madrileña ha vuelto a ser citada por David Aznar.

El combinado sub-20 se concentrará a partir del próximo 18 de mayo para llevar a cabo varias sesiones de entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde trabajará hasta el día 20. Las 24 futbolistas formarán parte así de un grupo que continúa preparando la Copa Mundial Femenina de la categoría que tendrá lugar en Polonia del 5 al 27 de septiembre.

Y ahí nace, precisamente, un nuevo objetivo para Marisa: estar en la lista definitiva para el Mundial sub-20. La última relación de David Aznar está plagada de jugadoras que militan en Liga F y mantiene una línea continuista con respecto a la anterior.

Aunque no dejan de ser convocatorias que sirven para continuar con la preparación, la continua citación de la delantera deportivista hace pensar en un posible llamamiento definitivo.

Dos goles de Marisa para seis puntos del Dépor Más información

En el plano liguero, la futbolista todavía en posesión del Real Madrid acumula un total de 1.113 minutos repartidos en 24 encuentros, en los que ha partido como titular en 11. Además, en su primera campaña en la máxima categoría, ha logrado marcar dos goles que han valido para sumar seis puntos: el primero para ganar al Levante en Riazor por 1-0; el segundo, para consolidar la remontada ante el mismo rival en la segunda vuelta (1-2).