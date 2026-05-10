El Alhama dice adiós a la Liga F mientras el Deportivo arranca la escalada

Bárbara celebra su gol ante el Alhama mientras Zumárraga se lamenta en el suelo Patricia G. Fraga

No va más. A falta de dos jornadas para que la Liga F baje el telón de la temporada 2025-26, ya está todo decidido. El Barcelona ya ha levantado el título de campeón; Real Madrid y Real Sociedad jugarán competición europea el próximo curso y Levante y Alhama ElPozo dicen adiós a la máxima categoría.

El encuentro que se ha encargado de definir el último puesto del descenso ha sido el que se ha disputado en la Ciudad Deportiva de Buñol este domingo entre Levante y DUX Logroño. El conjunto granota era la esperanza del Alhama. Solo una victoria del equipo valenciano permitía al murciano afrontar los dos últimos partidos con vida.

El combinado riojano necesitaba un triunfo para dejar atrás la pelea por la salvación y certificar de forma definitiva su permanencia en Primera División. Y así fue (1-4). Los goles de Isina, Annelie, Velazco e Iria Castro dieron a las vinotinto tres puntos de oro. Se coloca así el conjunto dirigido por David Hernández con 21 puntos, inalcanzables para un Alhama que suma 13, a falta de 6 por disputarse.

El equipo murciano dice así adiós a Liga F después de una temporada complicada. Su casillero apenas refleja tres victorias y cuatro empates. Y a pesar de sumar más bien poco, el Alhama se ha convertido en un rival que se le ha atragantado al Deportivo. En el encuentro de la primera vuelta, las blanquiazules sucumbieron por 3-1; en el de la segunda, no fueron capaces de vencer y cosecharon un empate (2-2).

Pero al fin y al cabo, lo que importa es el cómputo global. Y ahí el Deportivo ha sido muy superior a los equipos que han estado sumidos en la lucha por la permanencia. No ha habido mayor reflejo de esa ventaja que el tiempo en el que las blanquiazules han cruzado la meta. En el curso anterior, el combinado coruñés no pudo celebrar la salvación de forma matemática hasta la penúltima jornada; en el presente, lo consiguió a falta de cinco encuentros para el remate de la competición.

La victoria en Bilbao este sábado añadió además un segundo pleno a su lista de víctimas. Hasta esta jornada, el único equipo que no había podido sumar ningún punto ante el Deportivo era el Levante. A él se le une ahora un Athletic Club que seguramente tenga pesadillas con Ainhoa Marín. La catalana hizo el gol que le valió a las blanquiazules para sumar de tres en la primera vuelta (1-0) y este sábado, repitió (0-1).

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Con la mirada en el top 10

Los tres puntos cosechados en Lezama permiten a la escuadra comandada por Fran Alonso superar al Espanyol y escalar así hasta el undécimo puesto. Se pone, entonces, a tiro del top 10. A falta de seis puntos por disputarse, el Deportivo afronta la recta final a solo uno del Madrid CFF (se mide este domingo a las 19.00 horas al Sevilla) y a tres de un Badalona Women que ya disputó la jornada 28 (empató 1-1 contra el Espanyol).

De esta forma, las blanquiazules tienen la oportunidad de acabar la temporada con 36 puntos, nueve más de los que cosecharon en el ejercicio 2024-25 (27). Para ello, tendrá que ganar los dos partidos restantes. El primero, ante el Espanyol en Riazor (miércoles 27 a las 21.00 horas); el segundo, frente al Costa Adeje Tenerife en tierras isleñas (horario todavía por definir).

Mientras, el Madrid CFF encara dos duelos de máxima dificultad: en la jornada 29 visita al Granada y en la última, recibe al Barcelona. Por su parte, el Badalona recibe al Real Madrid y acabará en casa de un Levante ya descendido.