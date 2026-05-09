La previa | A Bilbao con la mirada puesta en la undécima posición

Elena Vázquez ante Ane Campos en el Dépor-Athletic de la primera vuelta Quintana

Ni Deportivo ni Athletic Club se juegan demasiadas cosas en el encuentro que esta tarde (18.00 horas) tendrá lugar en Lezama. En juego habrá lo mismo de siempre, tres puntos que permitirán al equipo vencedor escalar un puesto en la clasificación. Pero las urgencias ya no son las que eran. Ambos tienen la permanencia en el bolsillo, pero ninguno puede aspirar a otra cosa que no sea quedar lo más arriba posible.

El conjunto blanquiazul buscará una victoria que le permita mantener la estela o superar al Espanyol, al que tiene a solo un punto. Todo dependerá de lo que haga el equipo perico en su encuentro ante el Badalona Women (12.00 horas).

El Dépor tendrá delante a un combinado que empezó la temporada con dudas. Con tantas que llegó a acumular nueve jornadas sin conocer el triunfo. Pero el Athletic despertó con tiempo suficiente para afrontar las últimas tres fechas ligueras desde un cómodo octavo puesto.

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Esa mala racha inicial la aprovecharon las blanquiazules para firmar la primera victoria de la temporada merced al solitario tanto de Ainhoa Marín. Pero de aquel Athletic lleno de dudas queda poco. Las leonas ya han interiorizado los automatismos que Javi Lerga trajo debajo del brazo y se han convertido en ese equipo sólido y con pólvora arriba.

Para colmo, Fran Alonso no podrá contar con Merle Barth. La alemana vio la quinta amarilla ante la Real Sociedad y cumplirá sanción este mismo sábado. Elena Vázquez se postula como la favorita para ocupar un puesto que le obligará a lidiar, seguramente, con Daniela Agote.

Alineaciones probables

Athletic Club: Nanclares; Elexpuru, Arana, Leire Baños, Landaluze, Nerea Nevado; Valero, Sara Ortega; Clara Pinedo, Azkona, Daniela Agote.

Deportivo: Inês Pereira; Vera, Raquel, Elena Vázquez, Samara; Paula Gutiérrez, Lucía Martínez, Olaya; Espe Pizarro, Marisa, Ainhoa Marín.

Árbitra: Ainara Acevedo (c. catalán).