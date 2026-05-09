La crónica | El Dépor revive la película con final feliz ante el Athletic Club (0-1)

Nerea Benito persigue a Ainhoa Marín en el Athletic-Dépor Athletic Club

El Deportivo añade un pleno a su lista. Seis de seis ante el Athletic Club. La película que se había reproducido en Riazor en la jornada 3 se repitió en la 28, esta vez con Lezama como escenario. Las blanquiazules volvieron a sumar tres puntos contra el combinado bilbaíno, otra vez, con un solitario tanto de Ainhoa Marín (0-1). La victoria le sirve además a la escuadra coruñesa para superar al Espanyol y escalar así hasta el undécimo puesto.

Por un momento, sobre el verde de Lezama parecía que había algo más que tres puntos en juego. El inicio de la contienda se asemejó más a un partido entre dos equipos que se medían por algo mucho más determinante. Pero nada más lejos de la realidad. Ni Athletic Club ni Deportivo pueden aspirar a nada que no sea escalar puestos en la clasificación. Ninguno de los dos puede descender, ni mucho menos colarse en los puestos que dan acceso a jugar la Champions League. Así es la Liga F, esa competición en la que la mayoría de los conjuntos llegan a la recta final con sus objetivos principales definidos.

De esta forma, el encuentro se convirtió en un duelo de egos. Rojiblancas y blanquiazules, ambas acostumbradas a controlar desde la posesión, se negaron a ceder. De esa insistencia por dominar con el balón, nació un pulso en el centro del campo. A punto estuvo Ainhoa Marín de repetir ante el Athletic, si no fuese porque esta vez Nanclares se transformó en una especie de gigante que le negó el 1-0 a la catalana. Vilariño respondió con un disparo que se marchó alto, no demasiado, para dejar claro que las ocasiones no solo iban a llegar desde el lado visitante.

El cronómetro marcó la primera media hora del envite y en Lezama seguía sin haber un dominador claro. Lo que sí parecía definirse poco a poco era el muro que las athleticzales habían dibujado delante de la meta defendida por Nanclares, ese que al Dépor le costaba un mundo superar.

En el otro lado, quien se encargó de construir la muralla fue Inês Pereira. Agote, que no había sido capaz de zafarse de Samara en ninguna otra acción, encontró el hueco poco antes de llegar al descanso. Encaró a la meta lusa y sacó un derechazo que no todas hubiesen podido frenar. Pero Inês es mucha Inês. Y cuando se trata de reacción, pocas hay como ella.

La lucha en la medular se fue decantando hacia el lado de las locales. Sara Ortega y Valero fueron ganando terreno a Olaya y Paula Gutiérrez, y el Dépor lo notó. Sin que el partido se convirtiese en un avasallamiento, sobre el terreno de juego existía una mayor sensación de comodidad en las futbolistas vestidas de rojiblanco. Pero tampoco demasiada. Así que, quizás, el descanso se convirtió en la mejor noticia para ambos equipos. O más bien, para ambos entrenadores. Tanto Fran Alonso como Javi Lerga entraron en sus respectivos vestuarios con deberes.

Paso adelante

La directriz fue clara: dar un paso adelante en lo que a intenciones ofensivas se refiere. Al menos eso demostraron los dos conjuntos. El Athletic se dejó de tanto tocar y se centró en la verticalidad, siempre comandada por una Sara Ortega con calidad suficiente como para crear peligro. En una de esas internadas encontró la mediocentro la más clara del partido. Solo el palo le impidió hacer el primero.

De una portería, sin apenas tiempo para que el Dépor respirase aliviado, el encuentro pasó a la otra. Esta vez para abrir por fin el marcador. Cabalgada de Bárbara por el flanco izquierdo, centro raso que Olaya hizo todavía mejor al dejar pasar el esférico por debajo de sus piernas y definición de una Ainhoa que había perdonado en la primera. Una vez y no más. Se liberó la catalana, que no veía puerta desde el 6 de diciembre, cuando marcó un doblete ante el Granada.

👏 Ainhoa Marín define a la perfección para adelantarse en el marcador



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El Athletic se negó a dejarse ir. Las locales intentaron meterle una marcha más, pero el Deportivo ya había conseguido lo más difícil. Porque sin apenas amenazar a Nanclares, tenían el electrónico a su favor. Ahora solo faltaba defenderlo hasta el final. Y las blanquiazules no fallaron en su empeño.

Como si se tratase de una película que se repite una y otra vez, ambos equipos repitieron resultado, goleadora y vencedor. Un filme que el Deportivo se apunta a revivir una vez y otra, siempre que tenga ese final feliz.

Athletic Club 0-1 Deportivo

Athletic Club: Nanclares; Nerea Benito (Nerea Nevado, m.70), Bibi, Landaluze, Elexpuru; Gurtubay (Clara Pinedo, m.70), Valero (Leire Baños, m.84), Sara Ortega; Agote, Azkona (Zugasti, m.70), Vilariño (Amezaga, m.56).

Deportivo: Inês Pereira; Vera, Raquel, Elena Vázquez, Samara (Paula Novo, m.85); Paula Gutiérrez (Henar, m.76), Lucía Martínez, Olaya; Bárbara (Marisa, m.67), Espe Pizarro (Monteagudo, m.85), Ainhoa Marín (Lucía Rivas, m.85).

Goles: 0-1, m.55: Ainhoa Marín.

Árbitra: Ainara Acevedo (c. catalán). Amonestó con tarjeta amarilla a las locales Gurtubay (m.32) y Valero (m.51) y a las visitantes Elena Vázquez (m.36) y Lucía Martínez (m.47).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 28 de Liga F disputado en Lezama ante 628 espectadores.