Fran Alonso: "Hemos demostrado que, a pesar de conseguir el objetivo, el equipo tiene hambre"

Fran Alonso en un partido de esta temporada Patricia G. Fraga

El Deportivo había perdonado en las dos jornadas anteriores, ante Alhama y Real Sociedad. Sin embargo, frente al Athletic Club, ha sido la precisión en ambas áreas la que le ha valido para sumar tres puntos. Fran Alonso valoró el esfuerzo de sus jugadoras y se mostró orgulloso por el hambre que mantiene el equipo.

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Valoración del partido. “Importante victoria para nosotras. Creo que en el primer tiempo hemos estado muy bien. Me ha gustado mucho, hemos estado muy intensas. Hemos tenido dos ocasiones, una sobre todo muy clara de Ainhoa en uno contra uno, que ha sacado Nanclares. Las hemos controlado muy bien, les ha costado salir. Y luego, en el segundo tiempo, creo que ellas han salido mejor que nosotras. Probablemente, cuando peor estábamos, les hemos castigado en una transición. Algo en lo que hemos fallado en los últimos partidos es el ser precisas en las áreas y hoy ha sido al revés. La primera que hemos tenido en el segundo tiempo la hemos metido y a partir de ahí creo que hemos crecido en el partido. Hemos sabido sufrir, hemos sabido defender, hemos defendido bastante bien el área. Y al final creo que una merecida victoria contra un gran equipo que tiene muchísimos recursos. Es un equipo que, aunque no empezó muy bien, sí que estaba en una tendencia ascendente. Entonces, muy feliz por conseguir ganar aquí, porque es un estadio muy difícil”.

Superar al Espanyol en la clasificación. “Ahora mismo, el siguiente partido va a ser contra el rival al que acabamos de adelantar. Si lográramos ganar ese partido, esa plaza ya es la mínima que conseguiríamos. Entonces, ese objetivo es buenísimo, vamos a ir a por ello. Es el último partido en casa, delante de nuestra afición. Es mi despedida personal en Riazor y hay alguna jugadora que a lo mejor también será su último partido. Entonces es un partido muy especial para nosotras. Hemos demostrado que, a pesar de conseguir el objetivo hace ya unas semanas, el equipo tiene hambre, quiere crecer. Todos los duelos, todos los esfuerzos, cada partido, la verdad es que lo dejamos todo. Para mí es un orgullo que las jugadoras representen así el escudo. Y no va a ser menos en el siguiente partido. Así que a intentar ganar, intentar afianzarnos en la posición que hemos ganado hoy y, si podemos ganar algún puesto más en la tabla, pues bienvenido sea.

Parón de Liga F. “Creo que no es bueno. Creo que ahora estar tantos días sin competir y luego en una semana jugar los partidos... Es nuestro último partido en Riazor y va a ser un miércoles a las nueve de la noche. Muchos niños no van a poder ir. Me parece que no es acertado, pero bueno, al fin y al cabo es el calendario y es lo que tenemos que acatar. Pero bueno, sí es difícil ahora el tener tantos días sin competir. También sin la posibilidad que hemos hecho en el pasado de conseguir un amistoso, porque es algo que nos ha venido dado de la semana pasada, no lo sabíamos anteriormente, entonces no hemos podido organizar nada. Eso creo que para todos los equipos será un poco difícil, pero bueno, es como está, es lo que le va a pasar a todos los equipos de la Liga F. Hay que aceptarlo y competir de la mejor manera posible. La ilusión y las ganas de ganar ese partido no nos las va a quitar nadie, por supuesto, sea cuando sea. Así que nada, a intentar preparar lo mejor posible con la mente en ese partido y nada, a esperar aquello de ese día.

Puntos clave para ganar al Espanyol. “Como he dicho, hoy en el primer tiempo creo que hemos estado muy bien, muy agresivas ante un equipo con muchísimo talento, como es el Athletic Club, con muchísimas rotaciones. Hemos hablado, nos hemos cambiado bien los pares, creo que hemos sabido defender muy bien y hemos jugado mucho tiempo en campo contrario, así que ahí muy contentas. En el segundo tiempo nos han logrado hundir, llegábamos tarde, pero hemos estado precisas en las áreas, eso es lo que tenemos que quedarnos de este partido, porque en los dos últimos partidos, Real Sociedad y Alhama, creo que el equipo ha merecido más, hemos tenido ocasiones muy claras para habernos llevado a lo mejor dos victorias y no fue así porque no estuvimos tan precisas en las áreas. Hoy le doy un 10 al equipo defendiendo nuestra área cuando nos han acosado más. Ha habido unos minutos donde han tenido bastantes acciones de peligro y hemos sabido defender el área”.