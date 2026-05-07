Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

De jugar la Champions a la categoría de plata: el Levante sufre el primer descenso de su historia

El conjunto granota dice adiós a la Liga F a falta de tres jornadas para el remate de la competición

Bea Arrizado
Bea Arrizado
07/05/2026 00:01
Espe Pizarro en el Dépor-Levante
Dépor-Levante
Germán Barreiros
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Hace unos años, no demasiados, sería impensable. Hoy, después de que el club optase por realizar ajustes económicos estrictos en la sección femenina, es una realidad: el Levante ha consumado su descenso a la categoría de plata, Primera Federación.

Mantenerse con vida de cara a las últimas tres jornadas pasaba por no perder ante el ya campeón Barcelona. Una carambola que estuvo lejos de darse. El conjunto granota, que necesitaba como mínimo un empate para tener opciones de salvarse, encajó una goleada (5-0) y no pudo evitar el peor de los desenlaces: quedarse sin opciones matemáticas de permanencia.

De esta forma y por primera vez en su historia, el Levante jugará en Segunda División. En sus vitrinas hay nada más y nada menos que cuatro Ligas, seis Copas de la Reina y dos Supercopas de España que le erigen como uno de los clubs más históricos del fútbol femenino nacional. Además, el equipo valenciano fue el primer español en disputar la Champions League, competición para la que se clasificó en la temporada 2001-02.

El combinado dirigido por Andrés París es colista de Liga F con 8 puntos, a 10 de distancia del DUX Logroño que marca la permanencia y que, con nueve puntos por disputarse, ya es inalcanzable.

El Deportivo venció en ambos encuentros. En la primera vuelta, un tanto de Marisa le valió a la escuadra entrenada por Fran Alonso para sumar los tres puntos; en la segunda, Espe Pizarro y, otra vez Marisa, sellaron la remontada tras el tanto inicial de Carrasco.

Marisa y Olaya celebran el gol de la madrileña ante el Levante

Dos goles de Marisa para seis puntos del Dépor

Más información

Los recortes económicos han tenido consecuencias directas en una entidad que, en su día, fue el espejo en el que se miraron otros equipos. Pero eso ya es historia.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Espe Pizarro en el Dépor-Levante

De jugar la Champions a la categoría de plata: el Levante sufre el primer descenso de su historia
Bea Arrizado
Olaya en la sala de prensa de Abegondo

Olaya, sobre el último partido en Riazor: "Si alguna jugadora se tiene que ir, se merece una despedida increíble"
Bea Arrizado
Antía Veiga (c) antes del debut en el Europeo sub-17

Titularidad y portería a cero para Antía Veiga en el debut de España en el Europeo sub-17
Bea Arrizado
Merle Barth en el Deportivo-Real Sociedad

El Dépor viajará a Bilbao sin Barth
Bea Arrizado