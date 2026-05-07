De jugar la Champions a la categoría de plata: el Levante sufre el primer descenso de su historia

Dépor-Levante Germán Barreiros

Hace unos años, no demasiados, sería impensable. Hoy, después de que el club optase por realizar ajustes económicos estrictos en la sección femenina, es una realidad: el Levante ha consumado su descenso a la categoría de plata, Primera Federación.

Mantenerse con vida de cara a las últimas tres jornadas pasaba por no perder ante el ya campeón Barcelona. Una carambola que estuvo lejos de darse. El conjunto granota, que necesitaba como mínimo un empate para tener opciones de salvarse, encajó una goleada (5-0) y no pudo evitar el peor de los desenlaces: quedarse sin opciones matemáticas de permanencia.

De esta forma y por primera vez en su historia, el Levante jugará en Segunda División. En sus vitrinas hay nada más y nada menos que cuatro Ligas, seis Copas de la Reina y dos Supercopas de España que le erigen como uno de los clubs más históricos del fútbol femenino nacional. Además, el equipo valenciano fue el primer español en disputar la Champions League, competición para la que se clasificó en la temporada 2001-02.

El combinado dirigido por Andrés París es colista de Liga F con 8 puntos, a 10 de distancia del DUX Logroño que marca la permanencia y que, con nueve puntos por disputarse, ya es inalcanzable.

El Deportivo venció en ambos encuentros. En la primera vuelta, un tanto de Marisa le valió a la escuadra entrenada por Fran Alonso para sumar los tres puntos; en la segunda, Espe Pizarro y, otra vez Marisa, sellaron la remontada tras el tanto inicial de Carrasco.

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Los recortes económicos han tenido consecuencias directas en una entidad que, en su día, fue el espejo en el que se miraron otros equipos. Pero eso ya es historia.