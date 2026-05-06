Olaya, sobre el último partido en Riazor: "Si alguna jugadora se tiene que ir, se merece una despedida increíble"
La jugadora del Deportivo reconoce que el equipo busca ahora sumar los máximos puntos para acabar lo más arriba posible
La temporada del Deportivo continúa. Aunque la permanencia ya lleve varias jornadas en el bote, Olaya reconoce que el objetivo ahora es seguir sumando para quedar lo más arriba posible en la clasificación de Liga F. La jugadora asturiana pide además a la afición que no falte al último partido en Riazor a pesar de la dificultad horaria (miércoles 27 a las 21.00 horas), sobre todo porque puede ser el último partido de varias blanquiazules.
Estado del grupo tras la derrota. “Creo que se puede decir que fue una buena derrota. Lo dimos todo, tuvimos una muy buena primera parte, es verdad que si perdonas ocasiones… Nosotros tuvimos unas cuantas y eso suele pasar factura. Estamos contentas con el trabajo que hicimos.
Buena imagen contra rivales de arriba. “Era nuestro objetivo este año, no pudo ser el puntuar, pero ahora estamos centradas en estos partidos que quedan. Por mucho que la permanencia esté conseguida, nuestro objetivo sigue siendo conseguir los máximos puntos posibles y poder seguir sumando hasta que termine la temporada”.
Gol ante el Eibar y liberación. “Me llevo marcando ese objetivo durante toda la temporada, aunque no haya sido posible, sigo trabajando mucho por ello”.
Presión por los números a nivel personal. “No me meto presión, pero sí que es verdad que tener números ayuda tanto al equipo como a mí individualmente. Pero no, no me meto presión porque siempre se puede ayudar al equipo de muchas formas”.
Objetivo de cara a final de temporada. “Vamos a intentar sacar todos los puntos posibles, no por haber conseguido ya la permanencia nos vamos a relajar. La temporada no ha acabado, por mucho que el objetivo esté conseguido. Podemos quedar en puestos más arriba, así que nuestro objetivo ahora es seguir apretando al 100% hasta que acabe la temporada”.
Último partido en Riazor, miércoles a las 21.00 horas. “Es una pena. No se sabe, pero si alguna jugadora se tiene que ir, se merece una despedida increíble. Hay jugadoras que llevan aquí muchos años y para el Deportivo han sido mucho, pero nosotras las despediremos de la mejor manera posible para que se sientan lo especiales que son”.
Mensaje a la afición. “Si alguna jugadora ya tiene claro que se va, que encima llevan aquí tiempo, se merecen una despedida muy buena para que se sientan especiales, así que si puede acudir mucha gente para poder despedirlas como se merecen y que se sientan especiales, sería genial”.
Visibilidad. “Es un horario complicado, les va a tocar a todos los equipos. Nosotras lo que tenemos que hacer es jugar, tenemos que intentar sacar los tres puntos, sea entre semana o sea fin de semana”.