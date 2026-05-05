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Dépor Femenino

Titularidad y portería a cero para Antía Veiga en el debut de España en el Europeo sub-17

La meta blanquiazul se ha impuesto a Goiatz Ferraz bajo palos

Bea Arrizado
Bea Arrizado
05/05/2026 20:53
Antía Veiga (c) antes del debut en el Europeo sub-17
Antía Veiga (c) antes del debut en el Europeo sub-17
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Antía Veiga, portera habitual del filial deportivista y que ya ha entrado en convocatorias con el primer equipo, se ha hecho con la titularidad bajo palos de la selección española en su debut en el Europeo sub-17.

El camino hacia el sexto título continental de la categoría dio inicio esta tarde ante Finlandia. Y lo hizo con representación del Deportivo incluida. Mila Martínez tenía que tomar una decisión sobre la futbolista encargada de defender la portería: La deportivista Antía Veiga o la athleticzale Goiatz Ferraz.

Finalmente, y una hora antes de que diese comienzo el encuentro, la seleccionadora nacional dio a conocer el once titular para medirse a Irlanda del Norte. Y ahí estaba el nombre de Antía Veiga.

España sub-17 ha superado con éxito el estreno en el torneo internacional. En el minuto 7, Aymerich se encargó, con un testarazo, de poner el 1-0 para eliminar de un plumazo cualquier nervio que puede surgir ante un debut en un Europeo. Y poco después, Iraia Fernández amplió la ventaja.

Tras el descanso, la selección española no cesó en su empeño por cosechar la victoria. Laia Cabetas puso el 3-0 y ya en el tramo final, Ángela Gálvez hizo el 4-0 definitivo desde el punto de penalti. Goleada, portería a cero y primera victoria para poner paso firme hacia el título.

La meta blanquiazul alarga así su gran momento después de, en la jornada 26 de Liga F, estar entre las citadas de Fran Alonso para el encuentro ante el Alhama. El propio técnico del Deportivo reconocía tras el partido que es una portera con mucho potencial: "Estamos en la última fase de la recuperación de Yohana, que sufrió una lesión, y hemos decidido traer a Antía. Inês está rindiendo a un nivel espectacular, pero si algo pasara con Inês, confiamos totalmente en Antía".

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