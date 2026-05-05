Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor Femenino

El Dépor viajará a Bilbao sin Barth

La central vio la quinta tarjeta amarilla ante la Real Sociedad

Bea Arrizado
Bea Arrizado
05/05/2026 17:56
Merle Barth en el Deportivo-Real Sociedad
Merle Barth en el Deportivo-Real Sociedad
Germán Barreiros
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Después de caer ante la Real Sociedad, el Deportivo ya prepara su visita al Athletic Club. Ambos equipos se medirán por una cuestión más de orgullo que de necesidad. Ni el conjunto dirigido por Fran Alonso, ni tampoco el de Javi Lerga, puede optar a nada más que a ascender puestos en la tabla clasificatoria.

El técnico blanquiazul no podrá contar con una de sus indiscutibles. Y es que el encuentro con la Real Sociedad ha tenido consecuencias más allá de la derrota. Merle Barth, una de las centrales fijas de Fran Alonso, recibió la quinta amarilla en el partido frente al equipo donostiarra y cumplirá ciclo contra el Athletic Club. Por el contrario, Javi Lerga recupera a Maite Zubieta. La mediocentro, que estaba fuera por una lesión muscular, ya se ha ejercitado con el resto del grupo.

Marisa pugna por el esférico con Florentino en el encuentro entre Deportivo y Real Sociedad

El Dépor pasa de inferior a digno competidor ante los 'grandes'

Más información

Al envite del pasado domingo frente a la Real Sociedad, eran varias las jugadoras que llegaban con el riesgo de perderse el viaje a Bilbao. Además de Barth, otras tres blanquiazules aterrizaron en la jornada 27 al límite, aunque salieron ilesas. De esta forma, Henar, que no tuvo minutos, Espe Pizarro y Raquel continúan con cuatro cartulinas amarillas en su casillero personal, una cifra que tratarán de aguantar hasta el final de temporada.

Más apercibidas

Se sumaron a ese grupo tras el duelo contra el combinado txuri-urdin Paula Gutiérrez y Samara. Ambas recibieron tarjeta y afrontarán las últimas tres jornadas ligueras bajo amenaza.

Están con tres amarillas, a punto de sumarse a la lista de apercibidas Marisa García y Elena Vázquez.

Jornada intersemanal

Tras el encuentro ante el Athletic Club, la Liga F volverá a frenar durante más de dos semanas, antes de volver para disputar la penúltima jornada.

El Deportivo cerrará las puertas de Riazor hasta la próxima campaña el miércoles 27, a las 21.00 horas, ante el Espanyol, el rival que tiene a tiro –a un punto– en la clasificación.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Merle Barth en el Deportivo-Real Sociedad

El Dépor viajará a Bilbao sin Barth
Bea Arrizado
El ideal gallego

El fútbol femenino entra en la quiniela
EFE
Marisa pugna por el esférico con Florentino en el encuentro entre Deportivo y Real Sociedad

El Dépor pasa de inferior a digno competidor ante los 'grandes'
Bea Arrizado
Fran Alonso en el banquillo del Deportivo en el encuentro ante el Eibar

Fran Alonso: "Cuando crees que mereces los puntos y no te llevas ni uno, deja sensación de tristeza"
Bea Arrizado