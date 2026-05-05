El Dépor viajará a Bilbao sin Barth

Merle Barth en el Deportivo-Real Sociedad Germán Barreiros

Después de caer ante la Real Sociedad, el Deportivo ya prepara su visita al Athletic Club. Ambos equipos se medirán por una cuestión más de orgullo que de necesidad. Ni el conjunto dirigido por Fran Alonso, ni tampoco el de Javi Lerga, puede optar a nada más que a ascender puestos en la tabla clasificatoria.

El técnico blanquiazul no podrá contar con una de sus indiscutibles. Y es que el encuentro con la Real Sociedad ha tenido consecuencias más allá de la derrota. Merle Barth, una de las centrales fijas de Fran Alonso, recibió la quinta amarilla en el partido frente al equipo donostiarra y cumplirá ciclo contra el Athletic Club. Por el contrario, Javi Lerga recupera a Maite Zubieta. La mediocentro, que estaba fuera por una lesión muscular, ya se ha ejercitado con el resto del grupo.

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Al envite del pasado domingo frente a la Real Sociedad, eran varias las jugadoras que llegaban con el riesgo de perderse el viaje a Bilbao. Además de Barth, otras tres blanquiazules aterrizaron en la jornada 27 al límite, aunque salieron ilesas. De esta forma, Henar, que no tuvo minutos, Espe Pizarro y Raquel continúan con cuatro cartulinas amarillas en su casillero personal, una cifra que tratarán de aguantar hasta el final de temporada.

Más apercibidas

Se sumaron a ese grupo tras el duelo contra el combinado txuri-urdin Paula Gutiérrez y Samara. Ambas recibieron tarjeta y afrontarán las últimas tres jornadas ligueras bajo amenaza.

Están con tres amarillas, a punto de sumarse a la lista de apercibidas Marisa García y Elena Vázquez.

Jornada intersemanal

Tras el encuentro ante el Athletic Club, la Liga F volverá a frenar durante más de dos semanas, antes de volver para disputar la penúltima jornada.

El Deportivo cerrará las puertas de Riazor hasta la próxima campaña el miércoles 27, a las 21.00 horas, ante el Espanyol, el rival que tiene a tiro –a un punto– en la clasificación.