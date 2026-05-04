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Dépor Femenino

El Dépor pasa de inferior a digno competidor ante los 'grandes'

Aunque no ha logrado sumar ante Barça, Real Madrid y Real Sociedad, el equipo ha mejorado su imagen de forma evidente

Bea Arrizado
Bea Arrizado
04/05/2026 18:31
Marisa pugna por el esférico con Florentino en el encuentro entre Deportivo y Real Sociedad
Marisa pugna por el esférico con Florentino en el encuentro entre Deportivo y Real Sociedad
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Hay formas y formas de perder. Y el Deportivo ha aprendido a hacerlo de forma digna ante rivales contra los que las opciones de ganar se reducen de forma significativa. Como ocurrió el pasado domingo frente a la Real Sociedad. El conjunto coruñés no pudo contrarrestar el favoritismo del equipo donostiarra, pero abandonó Riazor con el orgullo de haber mostrado una gran imagen contra un rival de mayor entidad que, además, certificó su presencia en la Champions de la próxima temporada. 

Deportivo-Real Sociedad

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El Dépor ha interiorizado, por fin, la forma en la que debe competir ante los ‘grandes’. La diferencia entre la primera vuelta y la segunda en los partidos frente al top 3 de la Liga F es abismal. Barcelona, Real Madrid y Real Sociedad vencieron con una facilidad pasmosa en los primeros duelos.

La comodidad ha sido tal que, entre los tres, sumaron un balance de 15-0 en la primera vuelta. El Dépor se enfrentó a ellos como visitante, pero en todos los envites estuvo lejos de mostrar una buena imagen. El Real Madrid le superó por 4-0; el todopoderoso Barça le infringió un doloroso 8-0 y la Real se quedó con los tres puntos merced a un 3-0.

Crecimiento

Pero en la segunda vuelta, Riazor ha sido el escenario encargado de acoger los encuentros. Y aunque los tres fueron capaces de llevarse la victoria, ninguno lo hizo sin antes tener que sudar la gota gorda.

El primero en pasar por el feudo blanquiazul fue el Real Madrid, que hizo valer su pegada para sumar tres puntos, a pesar de que el Dépor se adelantase en el marcador primero e igualase la contienda después. Dos penaltis fueron los encargados de decantar la balanza a favor de las blancas.

Después fue el Barcelona quien pisó Riazor. Las blanquiazules hicieron un ejercicio de resistencia que Torrejón tumbó en el minuto 65. Alexia, en la recta final, puso el 0-2 definitivo.

El último en pasar tuvo que remontar en la segunda mitad el tanto inicial de Bárbara Latorre. Las jugadoras de la Real Sociedad vieron incluso cómo las del Deportivo fueron capaces de someterlas en varios tramos del partido.

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La intensidad aplicada por parte de las blanquiazules, así como el esfuerzo defensivo para llegar a las ayudas, fueron claves para que el Dépor diese un paso adelante ante el top 3 de Liga F. Además de, como confesó Fran Alonso, crecer a nivel mental: “Antes no estábamos capacitadas mentalmente para competirles”.

Ahora, el siguiente paso y en la próxima temporada, es el de ser capaces de arrebatar puntos a rivales de mayor entidad.

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