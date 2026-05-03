La crónica | La Real Sociedad impone su condición de favorita para remontar al Deportivo (1-2)

Bárbara, autora del primer gol del partido entre Deportivo y Real Sociedad German Barreiros

El Deportivo se quedó con la miel en los labios. Un gol de Bárbara dio alas al conjunto coruñés ante una Real Sociedad que tiene cada vez más clara la posibilidad de asaltar el segundo puesto de Liga F, todavía en manos del Real Madrid. Pero, una vez más, la falta de contundencia en ambas áreas privó a las blanquiazules de aumentar la renta de su casillero personal (1-2).

Quizás ninguno de los presentes se esperaba que, antes de cumplirse el primer minuto de partido, el Dépor ya mandara en el electrónico. Pero Bárbara tenía otros planes. La picardía vale mucho. En este caso, un gol. Una mala salida de balón de la Real Sociedad impulsada por la presión de las blanquiazules fue el detonante. Olaya robó y Latorre, de primeras, disparó desde más de 25 metros con la suficiente potencia y la precisión correcta para superar a Arrula.

Las dudas inundaron al conjunto txuri-urdin. Es probable que ni Arturo Ruiz ni sus jugadoras contemplasen verse por debajo desde tan pronto. Y Arrula, que había fallado en el primer balón que tocaba, también lo hizo en el segundo. No lo pudo aprovechar Olaya merced a la rápida reacción de la meta rival. El Dépor ya había conseguido meter el miedo en el cuerpo de las visitantes.

La Real buscó asentarse sobre el verde de Riazor con posesiones largas. Esas que permiten desesperar al adversario y que suelen acabar con acercamientos a la portería. Estar en puestos que dan acceso a jugar la Champions no es casualidad. Al menos no en una competición como la Liga, que exige regularidad fin de semana tras fin de semana.

Pero el Dépor ya ha demostrado no arrugarse ante rivales de mayor entidad. Y hoy no iba a ser menos. Apretó los dientes y subió la intensidad cuando tocó defender y tiró de personalidad para salir con el balón jugado y someter a la Real dándole de su propia medicina.

Con el paso de los minutos, fue el equipo visitante el que tomó los mandos. Y aunque el control estaba en las botas de las futbolistas de la Real, el peligro lo ponían las blanquiazules. Con arreón incluido en el tramo final de la primera mitad para sembrar todavía más dudas en el combinado dirigido por Arturo Ruiz.

Reacción inmediata

Si el Dépor tardó poco en abrir el marcador en el primer acto, la Real Sociedad se demoró lo mismo en marcar tras el paso por los vestuarios. Una internada por banda derecha de Emma Ramírez y un amago de Eizagirre fueron suficientes para desarticular la defensa de las blanquiazules. Por detrás de la ‘10’ txuri-urdin apareció Paula Fernández para rematar sola y batir a una Inês que nada pudo hacer para evitar el empate.

Tras el tanto, al Deportivo le tocó sufrir durante unos minutos por no encajar el segundo. Y las ocasiones de la Real le bastaron al conjunto herculino para despertar. Casi lo suficiente como para volver a ponerse por delante. Solo el larguero le privó a Espe Pizarro de hacer uno de los goles de la jornada.

Y cuando parecía que el equipo dirigido por Fran Alonso recuperaba el aliento, la escuadra donostiarra le vació un jarro de agua fría por encima. Ceci Marcos le ganó la posición a Samara y remató directo al fondo de la red el centro raso de Emma Ramírez.

El Deportivo se diluyó, también fruto del esfuerzo físico que supone someter durante minutos a un equipo como la Real Sociedad. Y la Liga F le dejó claro una vez más que la contundencia en ambas áreas es clave para llevarse los partidos. Solo eso privó a las blanquiazules de sacar algo positivo ante un equipo que, salvo carambola final, jugará competición europea en la próxima temporada.

Deportivo 1-2 Real Sociedad

Deportivo: Inês Pereira; Samara (Lucía Rivas, m.85), Barth, Raquel García, Monteagudo (Paula Novo, m.73); Lucía Martínez (Elena Vázquez, m.85), Paula Gutiérrez, Olaya; Ainhoa Marín (Lía, m.90+3), Espe Pizarro, Bárbara (Marisa, m.73).

Real Sociedad: Arrula; Lucía Rodríguez, Apari, Moraza, Aiara Agirrezabala (Soroa, m.78); Mirari (Intza, m.73), Paula Fernández, Cahynová, Emma Ramírez (Florentino, m.73); Ceci Marcos (Lavogez, m.73), Nerea Eizagirre (Lucía Pardo, m.78).

Goles: 1-0, m.1: Bárbara. 1-1, m.46: Paula Fernández. 1-2, m.71: Ceci Marcos.

Árbitra: Elena Peláez (Castilla y León). Amonestó con tarjeta amarilla a las locales Paula Gutiérrez (m.30), Samara (m.53) y Monteagudo (m.59) y a la visitante Lavogez (m.90+8).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 27 disputado en Riazor ante 653 espectadores.