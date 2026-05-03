Fran Alonso: "Cuando crees que mereces los puntos y no te llevas ni uno, deja sensación de tristeza"

Fran Alonso en Riazor Patricia G. Fraga

Tras la derrota ante la Real Sociedad, Fran Alonso reconoció su tristeza en rueda de prensa. El técnico del Deportivo considera que su equipo mereció sumar hoy, como mínimo un punto, ante un equipo que ya ha certificado su presencia en la Champions y eso, siempre genera un sabor de boca "muy malo".

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Sabor de boca. “Muy malo porque hemos merecido mucho más. La primera parte ha sido muy buena. Hemos limitado mucho las ocasiones de un equipo que va a jugar Champions. Hemos tenido ocasiones para ampliar el marcador. Pasa un poco lo que nos ha pasado en el último partido. El primer gol de ellas nos hace mucho daño porque viene muy pronto en el segundo tiempo. Con el segundo se nos queda esa sensación de frustración. Pero ver a un equipo como la Real Sociedad pidiendo la hora es para estar orgulloso de mis jugadoras”.

Imagen contra rivales de zona alta. “Es parte de nuestro crecimiento. En mi primer partido contra rivales de entidad, concedimos cuatro ante el Real Madrid. Antes, mentalmente, no estábamos capacitadas para competir. Pero después, aquí en Riazor, el Real Madrid no lo pasó bien, el Barça en el primer tiempo tampoco. El equipo de hoy tenía mucha calidad. Les felicito por su clasificación a la Champions, pero estoy muy orgulloso de mis jugadoras”.

Magaia, con el brazo en cabestrillo. “Tenía unas pequeñas molestias y el otro día en el entrenamiento ha tenido un golpe. Tenemos que mirar cuál es el alcance, no parece muy grave, pero ha sido lo suficiente para impedirle estar en la convocatoria”.

Gol tempranero de Bárbara. “Teníamos el plan muy claro, que íbamos a ser muy agresivas y apretar alto. Teníamos la espina clavada de no darle a la afición la victoria el fin de semana pasado, entonces hemos salido muy enchufadas. El gol ha sido fruto de una presión muy alta. Hemos salido concentradas. Después del gol tenemos una muy clara. En mi opinión, es un partido que merecemos ganar. Lo han dado absolutamente todo. Para ningún rival va a ser fácil venir a Riazor. Nos falta un salto de nivel en las dos áreas, pero hay que poner todo en perspectiva, la Real es un pedazo de equipo y ha sufrido mucho. Cuando crees que mereces los puntos y no te llevas ni uno, deja sensación de tristeza”.

Recta final de la temporada. “Partido a partido. No bajar la intensidad es algo que honra al equipo, es parte de nuestros valores, a pesar de que el objetivo se consiguió, tenemos hambre de ganar, de ser cada vez mejores. Cuando vayamos a Bilbao, vamos a demostrar las mismas ganas de ganar, aquí no se relaja nadie. Las canteranas siguen apretando desde atrás, las que tienen minutos tampoco se relajan porque no quieren perder el puesto. Podemos estar orgullosos porque aquí nadie se deja ir, no hay un día que no demos el 100%. Cuando llevas este escudo, eso es innegociable. Ha sido una pena que no le hayamos podido dar los tres puntos a la afición, pero creo que todo el mundo ha visto que no ha sido por no vaciarnos”.