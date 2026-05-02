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Dépor Femenino

La previa | El Deportivo recibe a una Real Sociedad casi europea

Fran Alonso encara su penúltimo duelo en Riazor mientras las txuri-urdin buscar sellar su clasificación matemática a Champions

Dani Fernández
Dani Fernández
02/05/2026 22:18
Samara Ortiz, lateral del Dépor, pugna con Cecilia Marcos, jugadora de la Real Sociedad
Samara Ortiz, lateral del Dépor, pugna con Cecilia Marcos, jugadora de la Real Sociedad
Patricia G. Fraga
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Riazor abrirá hoy por segundo fin de semana consecutivo para acoger un encuentro del Deportivo. Las blanquiazules reciben hoy (12.00 horas) la visita de una  Real Sociedad prácticamente imbatible en lo que va de año y que se posiciona como “favorita para jugar Champions la temporada que viene”.

En otro momento de la temporada se hablaría de hacer bueno el empate cosechado la jornada anterior frente al Alhama después de que, tras darle la vuelta al gol inicial de las visitantes, se escaparan dos puntos a falta de nueve minutos para el final. Pero no es el caso. Sin nada en juego, más allá de la posibilidad de adelantar al Espanyol en la tabla, las de Fran Alonso se centran en dar continuidad a la imagen ofrecida el pasado domingo para “intentar darle una victoria a la afición en un partido muy muy complicado”.

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Vera Martínez apunta a quedarse fuera de la convocatoria por unas pequeñas molestias sufridas durante la semana y será la única baja en el conjunto local.

Enfrente estará una Real Sociedad que tan solo ha perdido una vez en lo que va de año y que quiere oficializar su plaza en competición europea de cara a la siguiente campaña con tres jornadas de antelación.

“Lo afrontamos con mucha ilusión. Siempre es emotivo enfrentarse a equipos de la zona alta de la tabla, sobre todo si es en casa. Llevamos una buena dinámica aquí y es principalmente porque nos sentimos arropadas y nos llega todo ese cariño”. No será la primera vez en este curso que visiten el feudo herculino. Las de Arturo Ruiz eliminaron de la Copa de la Reina al Deportivo a finales de diciembre.

Deportivo-Real Sociedad

Deportivo: Inês; Samara, Marina, Raquel, Elena; Henar, Paula Gutiérrez; Ainhoa, Olaya, Espe Pizarro; Marisa.

Real Sociedad: Arrula, Lucía, Claudia, Ainhoa, Aiara: Emma, Klata, Paula, Intza; Arola, Claire.

Árbitra: Beatriz Cuesta (C. Vasco).

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