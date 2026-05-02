Fran Alonso: "Será la penúltima oportunidad de la temporada para darle una victoria a la afición"

Fran Alonso en el banquillo del Deportivo en el encuentro ante el Eibar Patricia G. Fraga

El Dépor recibe este domingo a las 12.00 horas en Riazor a una Real Sociedad "favorita a estar en Champions la temporada que viene". Fran Alonso no dudó en elogiar a un rival que solo ha perdido un encuentro en lo que va de año y al que intentarán ganar "con el apoyo de la afición". Vera Martínez apunta a no entrar en la lista de conocados por unas pequeñas molestias.

Partido complicado. "Afrontamos el partido con mucha ilusión. Siempre es emotivo enfrentarse a equipos de la zona alta de la tabla, sobre todo si es en casa. En el partido de la Copa de la Reina frente a ellas hicimos un buen partido. Con el 2-1 en contra tuvimos ocasiones para empatar, pero Edna tuvo una actuación increíble y fue diferencial. Hemos trabajado toda esta semana para intentar esta vez dar los tres puntos. Sabemos que es un rival que solo ha perdido un partido en lo que va de año y por tanto la dificultad es extrema. Tenemos confianza. El último partido fue bueno, aunque no el resultado. Nos quedamos con esa espinilla de no haberle podido dar a la afición, que vino un gran número, la victoria. Será la penúltima oportunidad de la temporada para darles una victoria y lo vamos a dar todo frente a un rival que es favorito a meterse en Champions el año que viene".

Estado físico. "Cuento con todo el equipo. Vera ha tenido unas pequeñas molestias y probablemente no la metamos en convocatoria para que esté bien para la próxima semana. El resto están todas disponibles".

Microobjetivos. "Tenemos al Espanyol un punto por encima de nosotras y queremos adelantarlas. Para eso tenemos que ganar mañana. Eso es lo único que nos importa. Intentar vencer delante de la afición y seguir entusiasmándoles. El último partido fue muy importante para nosotras. Hubo aliento, ovación final pese al resultado...Tenemos muchas ganas de volver a encontrarnos con ese ambiente y devolvérselo en forma de victoria".

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Día de la madre. "Es un día muy especial. Qué mejor manera que venir en familia a ver al Dépor y luego ir a comer juntos. Ojalá tengamos una asistencia al estadio como la jornada anterior. Llevamos una buena dinámica en casa y es principalmente por eso. Nos sentimos arropadas y nos llega todo ese cariño. Para las jugadoras es muy especial jugar enfrente a su afición. Va a ser un partido muy muy difícil, pero con el apoyo de la afición intentaremos ir a por la victoria".