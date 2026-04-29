Espe Pizarro, sobre su renovación: "Estamos hablando, pero veremos"
La delantera charrúa finaliza su vinculación con el Deportivo el próximo 30 de junio
Hubo que esperar. Espe Pizarro, mejor jugadora Estrella Galicia del mes de marzo, tuvo que retrasar la recogida del premio por su convocatoria con la selección uruguaya. La delantera del Deportivo repasó el momento que atraviesa el equipo después de conseguir la permanencia, analizó su primera temporada en A Coruña e incluso dejó una pequeña pista sobre su renovación.
Estado del grupo. "Estos meses siempre son un poquito más complicados, sobre todo cuando logras la permanencia con anticipación. Mantenerte en el nivel competitivo que estabas teniendo es difícil. Pero sabemos que queremos hacerlo lo mejor posible, con una segunda parte muy buena y positiva. Todo el mundo está con ganas de afrontar el tramo final".
Próximo rival, Real Sociedad. "Creo que nosotras competimos mejor cuando el equipo rival es más top. Entonces, lejos de desmotivarme eso, creo que lo vamos a hacer bien, que vamos a competirle. Estoy preparada para jugar contra los rivales que nos toquen. Creo realmente que un equipo de esta categoría nos va a venir bien para nuestro juego".
Falta de motivación ante equipos de la zona baja. "Cada partido ha tenido cosas diferentes, pero no creo que sea por la falta de motivación, sino por no marcar las que tenemos a favor. Los equipos nos hacen mucho daño con muy poquito. Entonces creo que eso decanta los partidos en esta categoría. Un detalle hace que la moneda caiga para un lado o para el otro".
Primera temporada con el Dépor. "La primera parte fue un poco a contrapié. La verdad es que fue duro no poder estar con el equipo toda la primera vuelta, pero creo que en la segunda mi aportación al equipo fue muy buena. Nunca es fácil llegar a un equipo, adaptarse rápido y darle los números que he podido dar. Así que creo que es positiva, pero creo que puedo dar más todavía".
Finalización de contrato. "Bueno, veremos. Estamos hablando, pero veremos".
Extremo o delantera pura. "Realmente yo me considero jugadora en ataque. Después, la posición en la que me toque, se verá. Yo estoy a disposición para jugar donde me toque. Obviamente, hay posiciones en las que creo que resalto mucho más, pero donde me toque voy a jugar".
La temporada se puede hacer larga. "Puedes tener tranquilidad, pero no relax. Si te relajas de más, se te van los últimos partidos y quedas en posiciones en las que no nos gustaría vernos, porque no es lo mismo salvarte quedando un puesto fuera que subiendo uno de donde estamos. Creo que podemos estar tranquilas y jugar con esa tranquilidad que da que ya esté salvada la categoría, pero no hay que relajarse y hay que seguir compitiendo".
Selección. "Bueno, la cosa ha ido un poco jodida. Pero bueno, es así. El camino del Mundial es duro. Si queremos clasificar, hay que mejorar cosas. Ya lo sabemos todas nosotras y junto con el cuerpo técnico. Ojalá que de aquí al futuro las cosas vayan mejor. Vamos a trabajar para eso. Yo estoy muy confiada con mis compañeras siempre. Voy a seguir trabajando todo lo posible para aportar en todos los lugares en los que esté".
Salida de Fran Alonso. "No sé mucho cómo fue la reacción del vestuario porque yo estaba con selección. Realmente, mi comunicación con Fran fue por el teléfono. Esto es parte del fútbol. Estamos acostumbradas a que esto pase. Le agradecemos esta temporada, estamos preparando lo que queda. La siguiente temporada ya se verá. Pero hay que disfrutar lo que queda, que todavía no termina. Y ese es nuestro objetivo".