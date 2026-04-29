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Dépor Femenino

Alerta amarilla: cuatro jugadoras del Deportivo están al límite

Henar, la última en unirse a la lista, vio la cuarta cartulina el pasado domingo ante el Alhama

Bea Arrizado
Bea Arrizado
29/04/2026 14:38
Espe Pizarro recibe tarjeta amarilla en el encuentro entre Deportivo y Barcelona
Espe Pizarro recibe tarjeta amarilla en el encuentro entre Deportivo y Barcelona
Quintana
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Faltan cuatro jornadas para que la Liga F baje el telón de la temporada 2025-26. Y el Deportivo, con la permanencia matemática ya en el bolsillo, afronta la recta final con varias jugadoras con riesgo de cumplir sanción. Espe Pizarro, Raquel García, Merle Barth y Henar Muiña están a solo una cartulina amarilla de tener que cumplir ciclo.

La uruguaya es la que más tiempo lleva aguantando al límite. Vio la cuarta en la jornada 22, ante el Barcelona. Desde aquel entonces han pasado cuatro partidos.

Dos jornadas después, contra el Granada, Raquel García se unió a la lista de apercibidas y una jornada más tarde, frente al Atlético de Madrid, fue Merle Barth la que acumuló su cuarta tarjeta. Con ellas dos, la línea defensiva es la que más puede resentirse en el esprint final de la competición.

La última en sumarse fue Henar. La asturiana, que el pasado domingo regresó a la titularidad por primera vez desde que cayó lesionada de gravedad en diciembre, recibió amarilla ante el Alhama ElPozo, la cuarta en lo que va de curso.

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Después de haberse disputado 26 jornadas, solo Lucía Martínez limpió su casillero. La mediocentro madrileña se perdió el encuentro ante el Levante de la segunda vuelta después de ver la quinta tarjeta amarilla en el partido contra el Sevilla. El Deportivo no tuvo que lamentar la ausencia de uno de sus pilares en la medular y sacó el encuentro adelante con remontada incluida (1-2).

Podrían unirse a Pizarro, Raquel, Barth y Henar aquellas jugadoras que ya acumulan tres amarillas: Samara, Paula Gutiérrez, Marisa y Elena Vázquez.

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