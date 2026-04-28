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Dépor Femenino

Paula Gutiérrez aumenta su letalidad de cara a puerta

La mediocentro firmó ante el Alhama su cuarto gol, cuando a estas alturas de la temporada pasada llevaba solo uno

Bea Arrizado
Bea Arrizado
28/04/2026 20:06
Paula en el partido ante el Alhama ElPozo, en el que firmó su cuarta diana del curso
Paula en el partido ante el Alhama ElPozo, en el que firmó su cuarta diana del curso
Patricia G. Fraga
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Hay jugadoras que no necesitan números. Su importancia en el juego va siempre más allá de goles y asistencias. Se convierten en el engranaje que hace que todo el equipo funcione de forma fluida. Como Paula Gutiérrez en el Deportivo.

Sin embargo, en la presente campaña, la de Viladecans no solo se ha encargado de sostener la batuta que guía el juego del conjunto blanquiazul, sino que también se ha permitido dar un paso adelante en lo que a cifras ofensivas se refiere.

A estas alturas, en la temporada pasada, Gutiérrez había sumado un gol –en la victoria ante el Betis en la jornada 16– y una asistencia –en el empate contra el Athletic Club en el cuarto partido liguero– en 1.993 minutos. Acabó el ejercicio 2024-25 con una diana y dos asistencias.

Su protagonismo en el curso actual no ha cambiado. De hecho, acumula 1.951 minutos en 26 jornadas, solo 42 menos que en la pasada. Lo que sí ha variado ha sido su contribución. En su casillero personal ya hay tres dianas y cuatro asistencias. Siete participaciones directas que mejoran de forma significativa su participación de cara a puerta.

Marcó su último gol ante el Alhama ElPozo para iniciar una remontada que terminó culminando Bárbara, aunque en el tramo final Yiyi se encargó de devolver las tablas al marcador (2-2).

Lo hizo con un remate de cabeza que ejemplificó la agresividad que ha ganado de cara a portería. Porque a Paula Gutiérrez ya no solo le basta con aportar clarividencia al juego, ahora también quiere pisar área rival con la suficiente contundencia para sumar.

La catalana es una de las figuras más importantes del Deportivo. Y también es una de las que aparece en esa lista de 16 jugadoras que el próximo 30 de junio, salvo renovación en estos dos meses restantes, se marcharán libres.

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