La crónica | El Dépor se queda a medias ante un Alhama en apuros (2-2)

Bárbara Latorre, autora del segundo gol del Deportivo, controla el esférico ante Belén Patricia G. Fraga

Faena finiquitada merced a una permanencia adelantada, sol de abril cayendo a plomo sobre Riazor y homenaje para una Samara ya centenaria con la elástica blanquiazul. El escenario parecía inmejorable si no fuese por las grandes colas que se formaron en las únicas dos puertas disponibles para entrar al estadio. Corría el minuto 20 del encuentro disputado entre Dépor y Alhama cuando aún seguía entrando gente por las bocas del feudo blanquiazul. Terminaron sentados 2.359 espectadores que se quedaron con las ganas de celebrar los tres puntos (2-2).

Mientras, sobre el verde, unas se plantaron en Riazor con la ansiedad que genera el necesitar los puntos. Los tres, porque uno solo no iba a ser capaz de paliar la crisis del Alhama. Otras, con la paz que genera tener el trabajo hecho, pero también con la exigencia que supone portar el escudo del Deportivo en el pecho.

La angustia de las visitantes se hizo notar en los primeros compases. Como si el marcador reflejase ya los minutos finales y por delante no quedase todavía un mundo. Mientras, las blanquiazules, a lo suyo, establecieron la calma. Pero también el desacierto en el último tramo. La precipitación por encontrar a las tres de arriba en el medio de un entramado defensivo demasiado cerrado impidió el acercamiento más allá de un disparo de Bárbara que se marchó rozando el poste.

El plan diseñado por Randri García y su cuerpo técnico estaba claro: no exponerse demasiado en defensa y en ataque, encomendarse con balones en largo a su nueva líder, Mari Jose. En uno de esos pelotazos encontró el Alhama la mejor ocasión del partido. Vega aprovechó que al Dépor le entró el sueño y, mientras las blanquiazules empezaban a cerrar los ojos, la extremo se sacó de la manga un zurdazo directo al palo. Primer aviso. Dicen que quien avisa no es traidor… Y el Alhama, por lo visto, es más leal que otra cosa. Así que en la siguiente acción, Belén no falló para poner a las suyas por delante.

El gol del Alhama sirvió al equipo coruñés de alarma, que despertó de vez y le recordó al conjunto murciano que Riazor es mucho Riazor. Dos goles en dos minutos para remontar justo antes del descanso, para que fueran las visitantes las que se marchasen a vestuarios inmersas en una pesadilla. El guante que Olaya tiene en sus botas y la agresividad de Paula Gutiérrez para imponerse de cabeza valieron para poner el empate; la experiencia de Bárbara, para robar en última línea y hacer el 2-1.

Perdonar y pagar

No se iba a rendir un Alhama que siente como la categoría de plata le respira en la nuca con más fuerza que nunca. El conjunto murciano mantuvo la agresividad, pero sobre el terreno de juego había más bien pocos argumentos que invitasen a pensar en la salvación. De hecho, el equipo que acumuló las más claras fue el Deportivo. Primero, con un tiro de Marisa al palo; después, con el primer disparo de Espe Pizarro, recién ingresada al campo, pero repelido por Elena de Toro.

Poco pareció afectarle a la delantera charrúa los 270 minutos que disputó en la ventana internacional con Uruguay. Tampoco el jet lag. En poco más de diez minutos demostró por qué es la máxima goleadora del combinado herculino. Sin pensárselo demasiado, armó tres derechazos que pusieron en aprietos a Elena.

Perdonó el Dépor. Algo que en el fútbol suele acabar pesando. Sobre todo cuando delante tienes a un rival que se juega la vida y que sabe aprovechar las pocas ocasiones de las que dispone. Esta vez, un saque de esquina ensayado fue el encargado de darle alas a un Alhama que empató por medio de Yiyi.

A las blanquiazules no les dio tiempo a reaccionar como habían hecho en la primera mitad y terminaron sumando un punto insuficiente para adelantar al Espanyol en la clasificación.

Deportivo 2-2 Alhama ElPozo

Deportivo: Inês Pereira; Vera, Elena Vázquez, Raquel (Barth, m.82), Samara; Henar (Artero, m.60), Paula Gutiérrez, Olaya; Bárbara Latorre (Espe Pizarro, m.60), Marisa (Lucía Rivas, m.75), Ainhoa Marín (Magaia, m.82).

Alhama ElPozo: Elena de Toro; Zumárraga, Yannel, Judith Caravaca, Astrid; Estefa (Patri Miñano, m.80), Yiyi; Belén, Ana Velázquez, Vega (Pinel, m.80); Mari Jose (Encarni, m.89).

Goles: 0-1, m.34: Belén. 1-1, m.45+3: Paula Gutiérrez. 2-1, m.45+5: Bárbara Latorre. 2-2, m.81: Yiyi.

Árbitra: Elisabeth Calvo (c. madrileño). Amonestó con tarjeta amarilla a las locales Henar (m.49) y Artero (m.77) y a la visitante Astrid (m.61)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 26 de Liga F disputado en Riazor ante 2.359 espectadores.